Son Dakika Haberleri: Anadolu Mahallesi'ne Doğalgaz İçin İlk Kazma Vuruldu

Anadolu Mahallesi'ne Doğalgaz İçin İlk Kazma Vuruldu

11 dakika önce

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un daha önce müjdesini verdiği, Anadolu Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Anadolu Mahallesi'ne Doğalgaz İçin İlk Kazma Vuruldu, System.String[]
Cumhur İttifakı AK Parti Adayı ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un daha önce müjdesini verdiği, Anadolu Mahallesi'nde doğalgaz çalışmalarına başlandı.

Bazı yasal engellerden dolayı doğalgaz verilemeyen İlkadım'ın Anadolu Mahallesi, artık doğalgaza kavuşuyor. İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un uzun uğraşları sonucu doğalgaz çalışmalarına başlanan Anadolu Mahallesi'nde, kısa sürede her eve doğalgaz verilebilecek. Mahalleli olarak uzun yıllar doğalgaz beklediklerini belirten Anadolu Mahallesi Muhtarı Şerif Yavşan, başta İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uzun uğraşlar sorunu Anadolu Mahallesi'nin doğalgaz sorununu çözdüklerini belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Anadolu Mahallemiz eskiden beri plansız yapılaşmanın olduğu bir yerdi. Bundan dolayı yasal engellerden dolayı SAMGAZ, bu mahallemize doğalgaz bağlayamıyordu. Biz bununla ilgili büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Büyükşehir ve İlkadım meclisimizden Anadolu Mahallemizin yollarını olduğu şekliyle planlara işledik. Yıllardan beri doğalgaz sorunu olan Anadolu Mahallemizi bugün itibaren doğalgazla buluşturuyoruz. İlk kazma bugün vuruldu. Bir ay içerisinde bütün sokaklardan doğalgaz borularını döşenmek suretiyle vatandaşımızın bu sorununa çözüm üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğalgazın mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:36 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans

Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:47:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Mahallesi'ne Doğalgaz İçin İlk Kazma Vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]