Anadolu Masalları Projesi kapsamında "Kastamonu Anadolu Masal Evi" tarihi Tahir Efendi Konağı'nda açıldı - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile UNESCO iş birliğinde yürütülen Anadolu Masalları Projesi kapsamında 202 yıllık Tahir Efendi Konağı'nda "Kastamonu Anadolu Masal Evi"nin açılışı yapıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, açılışta yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Kastamonu'ya eğitim öğretim alanında her türlü katkıyı vermek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Safran, "Hem tarihi hem kültürel değerlerimizin çocuklarımıza ulaştırılmasında yardımcı olması amacıyla masallarımızla kültürümüzün geçmişten gönümüze devamlılığının arz etmesi bakımından burayı açtık. Bakanlık olarak biz Kastamonu'nun kadim kültürüne her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Masal Evi'ni eğitim öğretimin bir parçası, bu kadim kültürün devamı olarak düşünmek lazım." dedi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'nın projenin başından itibaren uygulayıcısı olduğunu anlatan Safran, "İnşallah bu tür yatırımların devamı gelecek. Özellikle Sayın Valimiz ve sayın milletvekillerimiz, ildeki diğer kamu kurum ve kuruluşları hep beraber el birliğiyle güzel şeyler yapıyoruz. İnşallah yine el birliğiyle güzel bir şekilde Kastamonu'muzun daha gelişmesi, güzelleşmesi, kültürel olarak mesafe alması için Allah bize can verdiği müddetçe çalışacağız." diye konuştu.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da masal evlerinin Anadolu Masalları Projesi'nin bir parçası olduğunu söyledi.

"Türkiye genelinde yaklaşık 220 bin öğretmen Anadolu masalları ve Dede Korkut masalları ve bunlara ilişkin sözleri, şarkıları çerçevesinde Bakanlığımız tarafından örgütlenmiş ve 81 il, 750 ilçede bu masalları söylüyorlar." diyen Boyacı, şunları kaydetti:

"Kadim kültürün kültürel kodlarını çocuklarımızın en iyi öğreneceği, değer eğitimi olarak bahsettiğimiz değerlerimizin en hızlı şekilde çocuklarımıza nüfus edeceği yerler masallarımız. Hepimizin babaannesi, anneannesi, dedesi, nenesi vardı. Onlardan öğrendiklerimizi şimdi öğretmenlerimiz bu kodlarla beraber çocuklarımıza daha hızlı daha etkili taşımanın yollarını aradılar. Bu proje yaklaşık bir yılık bir proje."

Bakan Yardımcısı Safran açılışın ardından Masal Evi'nde incelemelerde bulundu. Öğretmen ve öğrencilerin anlattığı masalları dinleyen Safran, dokuma ve ebru yapan öğrencileri de ziyaret etti.

Açılışa, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu katıldı.