Son Dakika Haberleri: Anadolu Masalları resim sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Anadolu Masalları resim sergisi açıldı - Son Dakika

Anadolu Masalları resim sergisi açıldı

6 saat önce

Türk masal kahramanlarının tanıtıldığı Anadolu Masalları resim sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açıldı.

Anadolu Masalları resim sergisi açıldı, System.String[]

Türk masal kahramanlarının tanıtıldığı Anadolu Masalları resim sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sergide, Türk ve yabancı ülke masallarını bir araya getiren çok çeşitli kitaplar ve yayınlar bulunuyor.

Sergide, akademik heyetin 2,5 ay süren çalışma neticesinde derleyip düzenlediği en sevilen 80 masalın hikayelerinin tasvir edildiği resimler yer aldı. Kültürel mirasa uygun şekilde hazırlanan resimler, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince çizildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, serginin açılışında, bir toprağın vatan haline dönüşmesinde kültürel boyutu olan masalların göz ardı edilemeyeceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Daire Başkanı Uğur Kılıç da sergiyi oldukça başarılı bulduğunu belirterek, milli ve manevi pek çok değeri yansıtan masalların eğitim çalışmalarındaki önemine dikkati çekti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da masalların kültürel mirasın ayrılmaz parçası olduğuna değindi.

Türk masal kahramanlarının tanınırlığının istenen seviyede olmadığına vurgu yapan Yazıcı, "Dünya masallarının kahramanları kadar Türk masal kahramanları var fakat bunlar maalesef çok bilinmiyor. Anadolu Masalları Projesi çerçevesinde Türkiye'nin çeşitli illerindeki 16 Güzel Sanatlar Lisesinden öğrencilerimiz, öğretmenleri rehberliğinde ata yadigarı Anadolu masallarına hayat verdiler. Umuyorum ki bu sergi masal kahramanlarımızın bilinirliğini artıracak. Türk masalının yeniden dirilişinde önemli bir kilometre taşı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve proje koordinatörü Esin Kavga da birer konuşma yaptı.

30 Kasım'a kadar açık kalacak sergi, Türkiye'nin 7 bölgesinde ve Paris'te de sanatseverlerle buluşacak.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi Yargıtay, verdiği kararla çocukların küçük yaşta evlenmelerine vize verdi Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 00:33:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Masalları resim sergisi açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]