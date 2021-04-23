Anadolu masallarını yaşatmak için hazırlanan proje başladı - Son Dakika

Anadolu masallarını yaşatmak için hazırlanan proje başladı

AKSARAY - Anadolu Sözlü Edebiyatının vazgeçilmez bir parçası olan masalların okunmasının, anlatılmasının ve dinlenmesinin yaygınlaştırılmasını amaçlayan "Bana Bir Masal Anlatsana" eTwinning Projesi Türkiye ve Azerbaycan'dan 11 öğretmen ve 350 öğrenci ile başladı.

Aksaray'dan Sultanhanı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Derin'in proje ortağı olduğu proje kapsamında Sultanhanı Kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan ve Sultanhanı İlçe Milli Eğitim Müdürü Neslihan İçli 10 öğrenciye masal anlatarak destek verdi. Öğrencilere masal anlatarak masal hakkında öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Alpaslan, okunanı anlayabilmek ve doğru kararlar verebilmek için okumanın çok önemli olduğunu belirtti.

Proje Hakkında bilgi veren Sultanhanı İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı Emrah Derin, "Projemiz, Bana Bir Masal Anlatsana eTwinning Projesi. Bu projemizi Milli Eğitim Bakanlığımızın yürütmüş olduğu Anadolu Masalları Projesinden feyz alarak oluşturduk. Bizler Türkiye'den 10 öğretmen, bir de Azerbaycan'dan bir meslektaşımızla beraber toplamda 11 öğretmen ve 350 öğrenciyle bu projeye başladık. Projedeki amacımız sözlü edebiyatımızın en büyük eserlerinden olan Anadolu masallarını yaşatarak yeni nesil çocuklara bunları öğretmek ve aile içerisinde yaygınlaştırılmasını sağlamak. Projemize ilçemiz kaymakamı Hasan Hüseyin Alpaslan ve ilçemiz Milli Eğitim Müdürü Neslihan İçli'nin de katılımlarıyla yaygınlaştırma çalışmalarımız artarak devam etti. Projeye katkı sunan 10 değerli öğrencime, okul müdürüm Derviş Avan'a ve tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Anadolu Masalları geçmişimiz, bugünümüz ve yarınımız nice masallı günlere" dedi.