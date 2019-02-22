Son Dakika Haberleri: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Konser

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Konser

1 saat önce

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde konser verecek.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Konser, System.String[]
Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçıları, Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde konser verecek.

ADOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı projesi kapsamında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği çerçevesinde "Müze Konserleri" devam ediyor.

Tarihle müziği, kültürle turizmi bir araya getiren Anadolu kültürünün atmosferinde seslendirilecek konserlerin ikincisi, ADOB sanatçıları ile 27 Şubat saat 14.00'te Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Solistler Sayra Seyhan Geçim, Evren Gökoğlu, Ayhan Uştuk ve Erdem Baydar; aryalar ve türkülerden örnekleri piyano sanatçısı Ongun Kula eşliğinde müze ziyaretçileriyle buluşturacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:49 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
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