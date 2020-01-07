Anadolu medeniyetlerinin eserlerini seramikle geleceğe taşıyorlar - Son Dakika
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Anadolu medeniyetlerinin eserlerini seramikle geleceğe taşıyorlar

6 saat önce

Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki seramik atölyesinde, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin eserleri, seramiğe işlenerek geleceğe taşınıyor.

Anadolu medeniyetlerinin eserlerini seramikle geleceğe taşıyorlar, System.String[]

Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki seramik atölyesinde, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin eserleri, seramiğe işlenerek geleceğe taşınıyor.

Enstitüde oluşturulan iki yıllık seramik atölyesinin kursiyerleri arkeolojik kazılardan çıkarılan eserler ile mağara ve kapı sütunlarında bulunan resimleri seramik objelere dönüştürüyor.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki Seramik ve Cam Teknolojileri Üretim Atölyesi Bölüm Şefi Zafer Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seramik atölyesi ve cam teknolojisi alanında yetişkinlere eğitim verdiklerini söyledi.

Anadolu topraklarında Hititler, Frigyalılar, İyonyalılar, Urartular, Roma İmparatorluğu gibi İslam öncesinde birçok medeniyet yaşadığına işaret eden Kurt, "Bu medeniyetlerin eserlerine zaman zaman arkeolojik kazılarda, mağara duvarlarında veya kapı sütunlarında rastlamaktayız. Biz bu eserleri gelecek kuşaklara aktarmak için modernize edip günümüzün sanat anlayışı ile seramiğe aktarıyoruz." dedi.

Tarihi eserlerin seramik dışında cam füzyon, çini ve mozaik atölyelerinde de işlendiğini belirten Kurt, bölümde 16 öğrenci olduğunu, öğrencilerin yaptığı eserleri yaz aylarında halkın beğenisine sunacaklarını aktardı.

"Bütün dünyamı doldurdu"

Seramik atölyesi öğrencisi Adnan Mısırlıoğlu ise 41 yıllık diş hekimi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Hobi edinmeye çalıştığım bir dönemde seramik ile tanıştığım anda bu benim bütün dünyamı doldurdu. Halen aktif olarak diş hekimliği yapıyorum ancak seramik atölyesinde de öğrenci olarak eğitim alıyorum. Sınıfta, Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin eserlerini seramiklere işliyoruz."

Ev hanımı Ayşe Asan da seramik yapımının insan psikolojini rahatlatması nedeniyle bu alanda eğitim almaya başladığını dile getirerek "Seramik yaparak insan psikolojisinin rahatladığını ben yaşayarak öğrendim. Çamura şekil vermek çok anlamlı bir sanat. Bunu yaparken Anadolu'da yaşamış medeniyetlerin eserlerini yapmak ise bizi ayrıca mutlu ediyor." diye konuştu.

Emekli Sevinç Saral ise 2 yıldır seramik konusunda kurs aldığına dikkati çekerek

"Bu yıl öğrenci olduk. Seramik yapımı konusunda yaşım ilerlemesine rağmen yaratıcı olduğumu fark ettim. Hayata daha farklı bir gözle bakmaya başladım. Sınıftaki diğer öğrencilerle birlikte bu işi daha ileriye götürmeyi planlıyoruz." dedi.

Anadolu'nun antik çağlardan itibaren dünyadaki birçok tarihi medeniyetin yuvası olduğunu vurgulayan Saral, bu medeniyetlerin eserlerini seramiğe dönüştürerek gelecek kuşaklara da aktarma fırsatı yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Samsun, Cam, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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