Anadolu Medya Ödülleri 6'ncı kez sahiplerini bulacak - Son Dakika

Anadolu Medya Ödülleri 6'ncı kez sahiplerini bulacak

23.12.2020 12:01
Anadolu Medya Ödülleri 6'ncı kez sahiplerini bulacak, System.String[]

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreninde, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a Yılın İletişim Ödülü, Anadolu Ajansına (AA) ise Yılın Haber Ajansı takdim edilecek.

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Anadolu Medya Ödülleri töreninde, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a Yılın İletişim Ödülü, Anadolu Ajansına (AA) ise Yılın Haber Ajansı takdim edilecek.

AYD Genel Başkanı Sinan Burhan, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bu yılki törende verilecek ödülleri Anadolu'daki medya mensupları ile istişare ederek tespit ettiklerini, Edirne'den Van'a, Türkiye'nin tüm coğrafyasını temsil eden bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.

Demokratik, çoğulcu bir ödül töreni yapacaklarını, radyo, televizyon, gazete ve internet medyası alanlarının yanı sıra ülkeye hizmet eden şair, yazar, bilim ve dava adamlarına da ödüllerinin takdim edileceğini belirten Burhan, ödül töreni tarihini ileriki günlerde açıklayacaklarını ifade etti.

Burhan, Yılın İletişim Ödülü'nü İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun'a vereceklerini belirterek, "Fahrettin Bey, yerli ve milli medya anlayışını ortaya koyuyor. Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil ediyor. Fahrettin Bey bu toprakları seven değerli bir isim. Hem Fahrettin Bey hem ailesi, haksız yere itibar suikastına maruz kalıyorlar. Bu durum Anadolu'da kabul görmüyor. Bu vatanı sevmenin bedeli var. Fahrettin Bey de bu bedeli ödüyor." dedi.

"Anadolu'ya Ruh Verenler" ödüllerini ise Fatih Yayınevi sahibi Hilmi Kurtuluş ile İHA ve SİHA üreticisi Baykar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a vereceklerini bildiren Burhan, "Bu iki isim de Anadolu'ya ruh verdiler. Çalışmaları ve ülkemize katkıları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Organizasyonun Özel Ödüller kategorisinde, "Yazar Ahmet Kekeç Özel Ödülü" oğlu Hakan Kekeç'e, "Ferhat Koç Özel Ödülü" Milli Gazete'ye, "Markar Eseyan Özel Ödülü" Eseyan'ın ablası Nergis Erdiç'e, "İbrahim Toru Yılın Yerel TV Özel Ödülleri" ise ÇAY TV (Rize), AKSU TV (Kahramanmaraş), AS TV (Bursa) ve tv'DEN'e (Aydın) verilecek.

Bu yıl ödül kazanan diğer isimler ve kuruluşlar şöyle:

"Yılın Köşe Yazarı: Abdülkadir Selvi (Hürriyet Gazetesi), Yılın Erkek Haber Spikeri: Veyis Ateş (HaberTürk), Yılın Kadın Haber Spikeri: Ece Üner (Show TV), Yılın Gazetecisi: Batuhan Yaşar (İhlas Medya), Yılın Medya İnternet Sitesi: Gazeteciler.com, Yılın İnternet Sitesi: Süper Haber TV, Yılın Televizyon Programı: Mesut Yar (Star TV), Yılın Muhabiri: Lamia Ayhan (A Haber), Yılın TV Yorumcusu: Emin Pazarcı (Akşam Gazetesi), Yılın Televizyon Yöneticisi: Zekeriya Karaman (Kanal 7), Yılın Araştırmacı Gazetecisi: Murat Alan (Yeni Akit Gazetesi), Yılın Haber Ekibi: Kenan Kıran- Abdurrahman Şimşek (Sabah Gazetesi), Yılın İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni: Ersin Çelik (internet.com.tr), Yılın Yerel Gazetesi: Vitrin Haber (Sinop- Serhat Özşahin), Yılın Yerel İnternet Sitesi: KonHaber, Yılın Çıkış Yapan Gazetesi: Türkgün Gazetesi, Yılın Dizisi: Büyük Selçuklu Uyanış, Yılın Kültür Sanat Televizyonu: TRT 2"

Fahrettin Altun, İnternet, Medya, TV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Medya Ödülleri 6'ncı kez sahiplerini bulacak - Son Dakika


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