Anadolu Medyasından Bakan Albayrak'a destek - Son Dakika

Son günlerde ekonomide meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın hedef alındığını belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Mesele Berat Albayrak meselesi değildir. Mesele milli ekonomi ve bağımsız Türkiye kurulmasıdır" dedi.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Burhan, Beyrut'ta yaşanan patlamanın dünyada ekonomide bir dalgalanma meydana getirdiğini belirterek, "Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisini artırması, Ayasofya'nın ibadete açılması bazı mihrakları rahatsız etti. Bölgesinde etkin bir Türkiye istemeyen bazı ülkeler ülkemize operasyon çekiyor. Milli ekonomi kurmak isteyen, üreten ekonomi kurmak isteyen ülkemiz nezdinde Bakan Berat Albayrak hedef alındı. Mesele Berat Albayrak meselesi değildir. Mesele milli ekonomi ve bağımsız Türkiye kurulmasıdır" ifadesini kullandı.

Burhan, şöyle devam etti:

"Anadolu kanalları olarak maddi sıkıntı içerisinde de olsak bağımsızlığımızdan taviz veremeyiz. Bazıları bize çıkıp ekonomik sıkıntı içerisinde olan yerel medya kuruluşları var. Neden hükümeti savunuyorsunuz diye soruyor. Ne yani bize batılılar para verirse ülkeyi mi satalım. Biz bedel ödemeye hazırız. Anadolu medyası olarak bu oyunu bozmak için yayınlar yapacağız ."

Burhan, Anadolu Yayıncılar Derneği olarak, ülkeye yönelik kurulan tezgahı anlatmak için bir film hazırladıklarını belirterek, "Bu filmi yerel TV'lerde yayınlayacağız" diye konuştu. - ANKARA