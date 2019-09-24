Trabzon'da "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında toplantı düzenlendi.

Valilik B Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programa, Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Ustaoğlu, Trabzon'da düzenlenen bu tür etkinliklerin gençlerin okumaya teşvik edilmesinin yanı sıra kendilerini ifade etmekte de çok önemli olduğunu belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.



2012 yılında başlayan projenin Sakarya Üniversitesi'nde 12 kişilik öğrenci topluluğu ile başladığı ve bu faaliyetin 7 yılda 28'i aşkın şehre yayıldığı belirtildi.

Trabzon'da üç yılı aşkın süredir uygulanmakta olan projenin "Yazar Okumaları" kapsamında öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Kutlu, Tarık Buğra, Necip Fazıl Kısakürek, Cengiz Aytmatov ve Cengiz Dağcı'nın tüm eserlerini okuduğu ve farklı illerde yapılan programlara panelist olarak katıldıkları ifade edildi.