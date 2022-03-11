Anadolu merinosunda yavru verimi elit sürü çalışmasıyla artacak - Son Dakika

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde faaliyet gösteren Anadolu Tarım İşletmesinde Anadolu merinosu ırkı yetiştirilmeye başlandı.

Safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve tiftik keçisi yetiştiriciliğiyle ön plana çıkan Anadolu Tarım İşletmesinde geçen yıl eylül ayında, Polatlı Tarım İşletmesinden 1200 Anadolu merinosu anaç koyun, 80 de koç getirildi.

Esenbel mevkisindeki Koyunculuk Şubesinde koç katımı gerçekleştirilen koyunlarda doğumlar gerçekleşmeye başladı. Nisan ayına kadar yaklaşık 1650 kuzunun dünyaya gözlerini açması öngörülen Anadolu Tarım İşletmesinde, yüzde 45'in üzerinde seyreden ikiz doğum oranı ise memnuniyetle karşılandı.

İşletmede ikiz, üçüz ve dördüz doğumlarda koyun ve kuzulardan "elit sürü" oluşturmak amacıyla küpeleme çalışması başlatıldı. Söz konusu koyunlardan oluşturulacak sürüyle çoklu doğum oranı artırılarak verimin yükseltilmesi hedefleniyor.

"Bu sezon 1600-1650 arasında kuzu doğumu bekliyoruz"

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Yılmaz, AA muhabirine, işletmede önemli hayvancılık faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek, safkan Arap atı, esmer ırkı sığır ve Ankara keçisi yetiştirdiklerini hatırlattı.

TİGEM'in aldığı karar doğrultusunda geçen yılın eylül ayı itibarıyla koyunculuk faaliyetine başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Koyunculuk faaliyetlerine Anadolu merinosuyla başladık. Eylül ayı sonunda işletmemize gelen 1200 koyuna 80 koç kattık. Bu sezon 1600-1650 arasında kuzu doğumu bekliyoruz. Şu anda doğumlarımız bereketli geçiyor. İkiz doğum oranımız yüzde 45'in üzerinde seyrediyor. İnşallah çok güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Elit sürü çalışması başladı

Yılmaz, sürünün işletmeye gelmesiyle özel bir program hazırladıklarını dile getirdi.

Koyunlar üzerinde "elit sürü" çalışmasına başladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Elit sürü oluşturmak için kuzular ile koyunlarda küpeleme çalışması yürütüyoruz. İkiz, üçüz ve dördüz hayvanlarımıza farklı renkli küpe takarak elit sürü oluşturup, ikiz oranını önümüzdeki yıllarda yüzde 50'lerin üzerinde taşımanın yollarını arıyoruz. İkiz, üçüz, dördüz doğum yapan koyunları belli. Önümüzdeki yıllarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Bol bereketli bir koyunculuk faaliyeti sürdüreceğimize inanıyorum."

Bir koyunun dördüz doğum yaptığına değinen Yılmaz, "Çok ender görülen bir doğum oldu. Koyun, kuzularını güzel şekilde besleyebiliyor." dedi.

Yılmaz, gelecek yıllarda damızlık satışına da başlayacaklarını bildirdi.

İşletmenin Hayvancılık Şubesi Şefi Mustafa Doğan da bölgenin damızlık koyun ihtiyacının karşılamasını amaçladıklarını aktardı.

Koyunlara koç katımının 1 Ekim 2021'de yapıldığına değinen Doğan, şunları ifade etti:

"Mart ayı başından itibaren doğumlar başladı. Şu anda koça kattığımız 1200 anaç koyundan 650'si doğum yaptı. Geriye kalanlar ise nisan ayının başına kadar doğumlarını gerçekleştirecek. Doğumlardaki ikizlik oranımız da yüzde 46,7 olarak gerçekleşti. Elimizdeki kuzulardan koç olanları, 2023 yılında damızlık olarak satmaya başlayacağız. Talep edenleri 2023 yılının Nisan ve Mayıs aylarından işletmemize bekleriz."