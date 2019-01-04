Son Dakika Haberleri: Anadolu Minia Müzesi Sergisi Açıldı

Anadolu Minia Müzesi Sergisi Açıldı

1 saat önce

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından Anadolu Minyatür Müzesi açıldı.

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Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından Anadolu Minyatür Müzesi açıldı.

Dernek binası yanında kurulan çadırda açılışı yapılan müzeye Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ile İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Yılmaz Üçkan sergiyi açmalarındaki asıl amacın şehit aileleri ve gazilerin değerlerini unutturmamak olduğunu ifade ederek; "Müzemizin amacı şehit ve gaziler yararına yapılan bir çalışma. Bu çalışmada çocuklarımızın tarihini öğrenmesini sağlamak amacıyla bir çalışma yaptık. Çocuklarımız belki Çanakkale'ye, Ankara'ya gidemiyor ama burada minyatürlerini gezip tarih bilinçlerini yenilemeye çalışacağız. Amaçlarımızdan biri de burada dernek faaliyetimizin olduğunu göstermek ve şehitlerimizin geride bırakmış olduğu ailelere sahip çıkmak, şehit aileleri ve gazilerimizi sahiplenmek, vatanımızı nasıl kazanıldığını öğrenmek amaçlı bilgi sahibi olacaklar. Asıl amacımız şehit aileleri ve gazilerimizin o malum değerlerini unutturmamak. Rabbim bu vatana sağlık, selamet versin. Bizler, devlet büyüklerimiz var oldukça bu vatana uzatılan her el kırılacaktır" diye konuştu.

Vali Şehmus Günaydın ise çocuk ve gençlerin geçmişi ve atalarını öğrenmelerinin önemine dikkat çekerek; "Tarihimizi, geçmişimizi çok iyi bilmek zorundayız. Çünkü bu coğrafyayı yurt edindiğimizden beri bizlere saldıran, bizler üzerinde hesabı olanlar var. Bu hesaba en iyi cevabı verebilmek için kendimizi iyi yetiştirmek lazım, tarihimizi iyi bilmek lazım. Ecdadımız ne yapmış, burayı bizlere nasıl emanet bırakmış çok iyi bilmemiz lazım. Bu çalışmalar da gençlerimizin, çocuklarımızın geçmişlerini, atalarını öğrenmeleri açısından son derece önemli. Destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri müzeyi gezdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Kayseri, Güncel
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