Anadolu Mobilya Fuarı, 3 günde 10 bin yerli 1471 yabancı ziyaretçiye ulaştı - Son Dakika
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Anadolu Mobilya Fuarı, 3 günde 10 bin yerli 1471 yabancı ziyaretçiye ulaştı

08.10.2022 16:26

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Kayseri'de açılan Anadolu Mobilya Fuarı'nın mobilya sektörüne yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat girdisi kazandırdığını söyledi.

Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, Kayseri'de açılan Anadolu Mobilya Fuarı'nın mobilya sektörüne yaklaşık 30 milyon dolarlık ihracat girdisi kazandırdığını söyledi.

Organize Sanayi Bölgesindeki fuar alanında 5 Ekim'de açılan mobilya fuarıyla ilgili değerlendirme toplantısı düzenleyen Çelik, yeni nesil anlayışla düzenledikleri fuara 36 ülkeden 1000'in üzerinde alıcı geldiğini söyledi.

Fuarın ihracata olan katkısına dikkati çeken Çelik, "Katılımcıların dış ticaret firmalarından beyanını alıyoruz. Şu ana kadar dış ticaret firmasına ulaşan yaklaşık 16-17 milyon dolarlık ciddi bir rakam var. Resmi rakam, fuardan bir ay sonra gümrük kaydıyla ortaya çıkacak. Nereden baksanız Anadolu Mobilya Fuarı yaklaşık 30 milyon dolarlık Kayseri mobilya sektörüne bir ihracat girdisi kazandırdı." diye konuştu.

Çelik, fuara girişteki TOBB'a kayıt giriş ücretini kentteki Kansere Karşı Birlikte Derneğine (Kanka) bağışlayacaklarını, bundan sonra da tüm fuarlarda bu geliri Kanka ve benzeri kuruluşa aktaracaklarını ifade etti.

Katılımcı listesinin neden paylaşılmadığı sorusu üzerine Çelik, daha önce bir fuara sahte kimlikle giren kişilerin katılımcıları başka fuara yönlendirmeye çalıştığını, bunlarla ilgili avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu da Kayseri Fuar Alanı'nın 20 bin metrekareye sahip olduğunu, bu alandan 17 bin metrekarelik bir satış alanı çıkarabildiklerini, 173 katılımcı firmaya yer verebildiklerini dile getirdi.

Katılımcıların yüzde 60'ının Kayseri'den, diğerlerinin İzmir, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Hatay gibi illerden olduğunu belirten Şaroğlu, 78 firmanın da bekleme listesinde bulunduğunu, salonun yetersizliğinden daha fazla firmaya yer veremediklerini ifade etti.

Resmi verilere göre fuarı üç gün içinde 10 bin 100 yerli, 1471 de yabancının ziyaret ettiğini aktaran Şaroğlu, Kanada, Gana, Fildişi Sahili, İngiltere, İrlanda, Sırbistan, Hindistan, Özbekistan Rusya, Moğolistan'dan ziyaretçilerin kente geldiğini kaydetti.

Fuar, yarı sona erecek.

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Kaynak: AA

Erhan Çelik, İhracat, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anadolu Mobilya Fuarı, 3 günde 10 bin yerli 1471 yabancı ziyaretçiye ulaştı - Son Dakika

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