Son Dakika Haberleri: Anadolu Motor Genel Müdürlüğü'ne Yutkun Tok Atandı

Anadolu Motor Genel Müdürlüğü'ne Yutkun Tok Atandı

1 saat önce

Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Yutkun Tok, bu görevine ek olarak Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olarak atandı.

Anadolu Motor Genel Müdürlüğü'ne Yutkun Tok Atandı, System.String[]
Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Yutkun Tok, bu görevine ek olarak Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olarak atandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu Tok, kariyerine 2004 yılında Uzel Makina San. A.Ş.'de Satınalma Uzmanı olarak başladı. Tarım, teknoloji ve otomotiv sektörlerindeki yöneticiliklerinin ardından 2013 yılı itibarıyla Anadolu Grubu otomotiv şirketlerinden Çelik Motor Ticaret A.Ş.'de Tedarik Zinciri ve Ürün Müdürü, ardından Kısa Dönem Kiralama Direktörü ve son olarak da Satış Direktörü görevlerini üstlendi.

Tok, 1 Mart 2019 tarihi itibariyle Anadolu Landini Traktör Üretim ve Pazarlama A.Ş.'deki Genel Müdürlük görevine ek olarak Anadolu Motor Üretim ve Pazarlama A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapacak. (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:13 Kaynak: DHA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Anadolu Motor, CEO, Ekonomi
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