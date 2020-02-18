Anadolu Muhtarlar Derneği'nden Başkan Palancıoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ve Yönetim Kurulu Üyeleri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.



Muhtarların destekleriyle hedeflenen hizmetleri daha hızlı ve sağlıklı bir şekilde mahallelere ulaştırmaya devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Muhtarlarımızla uyum ve iş birliği içinde çalışmaya özen gösteriyoruz. Muhtarlarımız bizlerin mahalledeki gözü kulağı. Vatandaşla aramızda köprü vazifesi görüyorlar. Biz belediye olarak hizmet ayrımı yapmadan elimizden geldiğince her mahalleye eşit mesafede hizmet götürmeye çalışıyoruz. Bizlere destek olan ve işimizi kolaylaştıran muhtarlarımıza teşekkür ederim. Ortak hedefimiz halkımıza hizmet etmek. Bizler de bu yolda muhtarlarımız ile bir bütün halinde çalışıyoruz." dedi.



Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul ise tüm muhtarların devletine ve milletine hizmet etmeye çalıştığını ifade ederek, yaptığı çalışmalar ve muhtarlara vermiş oldukları destekler için Başkan Dr. Palancıoğlu'na teşekkür etti. - KAYSERİ