Üye Girişi
Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak - Son Dakika

Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak

10.11.2021 15:11
Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak

Ortadoğu'nun cazibe merkezi Dubai'de açtığı restoranlarla dünyanın dört bir yanından misafirlerini Türk mutfağı ile buluşturan İşletmeci Orkan Doğancı, Emirlik'teki dördüncü mekanını açacağını duyurdu.

Ortadoğu'nun cazibe merkezi Dubai'de açtığı restoranlarla dünyanın dört bir yanından misafirlerini Türk mutfağı ile buluşturan İşletmeci Orkan Doğancı, Emirlik'teki dördüncü mekanını açacağını duyurdu. Restoranları Dubai'nin ünlü zincirleri arasında gösterilen Doğancı, "Yeni konseptimiz Anadolu mutfağının servis edildiği bir fine dining restoran olacak. Çok heyecanlıyız" dedi.

Lüksün başkenti Dubai, son yıllarda gastronomi alanında da adından söz ettiriyor. Dünya mutfaklarının seçkin markalarına ev sahipliği yapan ve ziyaretçilerine adeta bir kültür mozaiği sunan Dubai'de Türk mutfağını temsil eden isimlerden biri de Orkan Doğancı. Almanya'da doğup büyüyen ve aile mesleği restorancılığa yönelen Orkan Doğancı, girişimleriyle adını dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Almanya'dan sonra Dubai'de Bosphorus adlı restoran zincirini kuran Türk işletmeci dördüncü restoranı da açacağını duyurdu.

DUBAİ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELDİ

İstanbul'da Fahham adlı restoranla yemek tutkunlarına hizmet veren ve yeme içme sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Orkan Doğancı, üç restoranın gördüğü ilginin dördüncü restoranı açmak için kendilerini cesaretlendirdiğini söyledi. İş ve sanat dünyasının yatırımlarının Dubai'yi bir cazibe merkezi haline getirdiğini belirten Doğancı, kendi yatırımlarının da devam edeceğini belirtti.

"TÜRK MUTFAĞINI DÜNYAYA TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dubai mutfağının dünya mutfaklarının bir mozaiğinden oluştuğunu ifade eden Orkan Doğancı "Dubai'nin gastronomi anlayışı ya da mutfağı, komşu ülkeler başta olmak üzere Türkiye, Japonya, Çin ve hatta İtalya'yla Fransız mutfaklarının bir araya gelmesinden oluşuyor. Biz de burada ülkemizi temsil ediyoruz. Dördüncü restoranımızda yeni bir konseptle misafirlerimizi buluşturacağız. Anadolu mutfağının servis edildiği bir fine dining restoranla hizmet vereceğiz. Dubai'nin önde gelen zincir markalarından biri olma hedefimize her geçen gün adım adım yaklaşıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Buradaki yatırımlarımıza devam ederek Türk mutfağını dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz" sözleri ile Türk mutfağını küresel alanda duyurmaya kararlı olduklarının altını çizdi.


Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak
Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak

Gastronomi, Orta Doğu, Dubai, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

'Alo ben Emre abin' yine devrede! Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon 15:07 'Alo ben Emre abin' yine devrede! Oğuzhan Özyakup'a sürpriz telefon Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı 14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek 13:57 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi 13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı 12:52 Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır 11:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır

Son Dakika Haberleri
14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak
14:30 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''
14:20 UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi
14:12 10 yaşındaki ilköğretim öğrencisi hakarete uğradığı için kendini astı
14:06 Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi
13:58 ABD enflasyon verileri öncesinde dolar 9,83 seviyesini gördü
13:56 Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek
13:53 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!
13:49 Bakan Koca'dan başhekimlere nöbet mektubu!
13:45 Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi
Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti Hazır giyimci yüzde 70 zam için mayıs ayını işaret etti         
15:10
Yine aynı ilimizde! 10 Kasım'da dağın eteğine Atatürk silüeti yansıdı Yine aynı ilimizde! 10 Kasım'da dağın eteğine Atatürk silüeti yansıdı         
15:01
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi UEFA Galatasaray'a 2 maç seyirci cezası verdi         
14:21
Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi Son Dakika! PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, etkisiz hale getirildi         
14:07
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun HDP'lilerin açtığı pankarta AK Partili vekilden sert tepki: İçinizdeki tecavüzcüden kurtulun         
13:32
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı         
10:32
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti İcardi çifti, Messi ve Ronaldo, müstehcen içerikli sitelerde bir numaraya yerleşti         
20:00
Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler Mesut Özil bombayı patlatabilir! Resmi teklif için İstanbul'a geldiler         
18:25
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 15:17:17. #1.13#
SON DAKİKA: Anadolu mutfağı Dubai'ye taşınacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement