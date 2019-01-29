Anadolu Nefesli Beşlisi'nden Müzik Ziyafeti

Osmangazi Belediyesi'nin Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın yanı sıra Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Goethe Enstitüsü ile birlikte düzenlediği 1. Osmangazi Oda Müziği Festivali'ne Bursalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen festivalin ilk gününde geleneksel müzik kültürü içindeki ezgileri batı enstrümanıyla buluşturan Anadolu Nefesli Beşlisi, muhteşem bir konsere imza attı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü İsmail Göğüş'ün katılımıyla gerçekleşen konserde, Anadolu Nefesli Beşlisi sanatçıları Cem Önertürk, Ufuk Soygürbüz, Kıvanç Fındıklı, Ozan Evruk ile Hüseyin Uçar, dinleyenlere müzik şöleni yaşattı. Anadolu ezgilerinin yanı sıra "Dünya Turu" temasıyla eserleri seslendiren sanatçılar, çok sesli müzik formunda düzenledikleri repertuvarlarıyla konser sonunda dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, yaptığı konuşmada belediye olarak önemli kültür etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile işbirliğinde birçok etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz Oda Müziği Yarışması ve Festivali de, bir hafta boyunca devam edecek. Müzik ziyafetinin sunulacağı konserlerde Türkiye'de ve dünyada ses getirmiş önemli gruplarımız yer alacak. Tüm sanatseverleri etkinliklerimize davet ediyorum" dedi.

Anadolu Nefesli Beşlisi Flüt Sanatçısı Doç. Cem Önertürk de, yarışmanın Türkiye için önemli bir değer haline gelebileceğini ifade ederek, "Türkiye ve dünya arenasında sesimizi duyurmak için çıktığımız bu yolda, hem Türk bestecilere kent müziği için ilham vermeyi hem de Anadolu'ya ait eserlerimizi herkesin duymasını amaçlıyoruz. Festivalin özellikle yurt dışından gelen katılımcılarla uluslararası bir etkinlik haline gelmesi önceliğimiz olacak.

Osmangazi Belediyesi'ne böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığı için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.