Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'da düzenlenen "14. Tamburica Festivali"ne konuk oluyor - Son Dakika

Anadolu Nefesli Beşlisi, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesi'nde 19-21 Ağustos'ta düzenlenecek "14. Tamburica Festivali"nde baş misafir sanatçı olarak yer alacak.

YEE'den yapılan açıklamaya göre, Brezilya, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'dan çok sayıda sanatçının da sahne alacağı festivalde, Türkiye'yi Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar'dan (korno) oluşan topluluk temsil edecek.

Festival, 19 Ağustos Perşembe günü şehrin sokaklarında yapılacak geleneksel fayton sürüşleri, trompetçilerin yürüyüşleri ve halk oyunları gösterileri eşliğinde başlayacak.

Anadolu Nefesli Beşlisi'ni 20 Ağustos Cuma günü Sırp dinleyicilerle buluşturacak festivalin son gününde de festivale katılan sanatçılar arasından "en iyi solist" ve "en iyi yeni tambur" şarkıları yazanlar seçilecek.