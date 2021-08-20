Anadolu Nefesli Beşlisi, Sırbistan'daki "Tamburica Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika

Anadolu Nefesli Beşlisi grubu, Belgrad Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde bulunan Petrovaradin Kalesi'nde düzenlenen "14. Tamburica Festivali"nde baş misafir sanatçı olarak sahne aldı.

Brezilya, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'dan çok sayıda sanatçının katılımıyla düzenlenen festivalde Türkiye'yi, Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Cem Önertürk (flüt), Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Ozan Evruk (fagot) ve Hüseyin Uçar'dan (korno) oluşan topluluk temsil etti.

Anadolu Nefesli Beşlisi'nin festival kapsamında icra ettiği müzik, Sırbistanlı müzikseverler tarafından beğeniyle dinlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Tamburica Festivali'nin bu yılki dost ülkesinin Türkiye olduğunu anımsatarak, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tamburanın, Türk müziğinin tarihi açısından da önemli bir enstrüman olduğunu vurgulayan Aksoy, "Bu yılki dost ülkenin Türkiye olması tesadüf değil. İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen yıl daha da güçleniyor. Türkiye'deki Sırp turistlerle, Sırbistan'daki Türk turistlerin sayısı inanılmaz bir hızla artıyor. Kapımız size her zaman açık." diye konuştu.

Novi Sad'ın 2022 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildiğine işaret eden Aksoy, Novi Sad ile Türkiye'nin turizm merkezlerinden Alanya arasında kardeş şehir protokolü imzalamayı planladıklarını bildirdi.

Yarın sona erecek festivalde, katılımcılar arasından "en iyi solist" ve "en iyi yeni tambur" şarkıları yazanların seçileceği belirtildi.