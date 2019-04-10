Anadolu'nun Akademisi'nde Siyaset Psikolojisi Ele Alındı
2 saat önce
25 farklı programla bahar dönemi eğitimlerine başlayan Serdivan Fikir ve Sanat Akademisi, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay'ın koordinatörlüğündeki "Siyaset Psikolojisi" dersiyle misafirlerini ağırlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:20 Kaynak: İHA
25 farklı programla bahar dönemi eğitimlerine başlayan Serdivan
Fikir ve Sanat Akademisi, Uludağ Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay
'ın koordinatörlüğündeki "Siyaset
Psikolojisi" dersiyle misafirlerini ağırlıyor.
Akademik Kültürel Çalışmalar programı kapsamında gerçekleştirilen "Siyaset Psikolojisi" dersinde siyaset psikolojisinin çözümlemesi katılımcılarla birlikte yapılırken, Türk dış politikasında önemli yer edinmiş siyasetçilerin de kişilikleri analiz ediliyor. Siyaset psikolojisinin; toplumların ve ulusların birbirleriyle ya da liderleriyle olan ilişkilerini gözlemlemeyi amaçladığını belirten Prof. Sarıbay, bu noktada en önemli iletişim kaynağı olan medyanın etkisini de siyasetçilerin davranışları ekseninde ele alarak, akademi öğrencileriyle paylaşıyor.
Farklı düşünürlerin siyaset psikolojisi üzerine yaklaşımlarını da katılımcılara aktaran Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay, siyaset psikolojisinin sorunlara bütünleyici bir anlayışla yaklaştığını ifade etti. - SAKARYA
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