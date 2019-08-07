Anadolu’nun bilezikçisi halka açılmaya hazırlanıyor

Ahlatçı Holding, bu yıl 26 ülkeye 1 milyar dolarlık altın ihracatı yapmayı hedefliyor.

Ahlatçı Holding, bu yıl 26 ülkeye 1 milyar dolarlık altın ihracatı yapmayı hedefliyor. 75 milyar liralık iş hacmi olan holdingin bir diğer hedefi ise halka açılmak. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "3 yıl içerisinde bu hedefimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

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