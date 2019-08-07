Son Dakika Haberleri: Anadolu’nun bilezikçisi halka açılmaya hazırlanıyor
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Anadolu’nun bilezikçisi halka açılmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Ahlatçı Holding, bu yıl 26 ülkeye 1 milyar dolarlık altın ihracatı yapmayı hedefliyor.

Anadolu’nun bilezikçisi halka açılmaya hazırlanıyor, System.String[]
Ahlatçı Holding, bu yıl 26 ülkeye 1 milyar dolarlık altın ihracatı yapmayı hedefliyor. 75 milyar liralık iş hacmi olan holdingin bir diğer hedefi ise halka açılmak. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, "3 yıl içerisinde bu hedefimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:24 
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