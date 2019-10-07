Anadolu’nun birinci bin yılına tarihlenen Aphrodisias’ta kazılar sürüyor
1 saat önce
Aphrodisias'ta tarih gün yüzüne çıkmaya ve korunmaya devam ediyor.
Aphrodisias'ta tarih gün yüzüne çıkmaya ve korunmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:06
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