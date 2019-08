Anadolu'nun "Büyük Kanyon"u tatilcileri bekliyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve içinde 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Malatya-Kayseri kara yolunda yer alan 28 kilometrelik vadi, bünyesinde barındırdığı jeolojik özelliklerle dünyadaki "ilginç doğal alanlar" arasında gösteriliyor.

Neolitik Çağ'dan kalma kalıntıların da bulunduğu Levent Vadisi, içerisinde jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları bünyesinde barındırıyor.

Kara yolu üzerinde oluşu nedeniyle kolay ulaşılabilmesi ve turizme kazandırılmasının ardından şehir yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunları soluğu her fırsatta vadide alıyor. Her mevsim ziyaretçilerine adeta ayrı bir tablo sunan Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi ve farklı jeolojik yapısının yanı sıra sarp kayalıkların bulunduğu vadi, dik bir kaya bloku üzerine çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terasından kuş bakışı izlenebiliyor.



1400 rakımda ve vadi tabanından 240 metre yükseklikte bulunan seyir terası, yapıldığı 2012'den bu yana yoğun ilgi görüyor. Seyir terasının etrafındaki bazı mağaralar ve kaya blokları güneş enerjili sistemle aydınlatılıyor. Levent Vadisi, ziyarete açıldığından bu yana yaklaşık 1,5 milyon yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

Vadi, yaz mevsiminde ve Kurban Bayramı tatilinde de yine misafirlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni yapılan restoranın yanı sıra 5 dönümlük otopark alanı bulunan mekan, bayram tatilinde 15 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyor.

Vadi bayramdaki ziyaretçileri için hazır

Akçadağ Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğa ve tarihi güzellikleri aynı anda sunan vadinin herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

Levent Vadisi'nde Kurban Bayramı tatilinde gelecek yerli ve yabancı turistler için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Işık, her türlü ihtiyaca cevap verebileceklerini dile getirdi.

Özellikle cam terastan vadinin izlenmesini öneren Eyüp Işık, "Şu ana kadar 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladık. Hafta içi günlük 500 turist burayı ziyaret ediyor. Hafta sonları ise günlük 1500 kişi vadiye geliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla verilen tatilde de vatandaşlarımızı ve yabancı konuklarımızı bekliyoruz. Bayram boyunca günlük 1500 kişiyi ağırlamayı planlıyoruz." diye konuştu.

Sosyal medyadan duyup geldiler

Mersin'den tatile çıkan Alper Turna ise sosyal medyadan gördükleri Levent Vadisi'ne gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Bir çok insanın özellikle deniz kenarlarında tatili tercih ettiğine değinen Turna, "Biz iç turizmde de bu bölgenin biraz daha duyurulması, katkı sağlamak ve görüp anlatmak için buradayız. İlk önce teras olarak duyup geldiğimizde, 'her halde Malatya'ya bakan bir bölgede keyifli bir mekandır' diye düşündük ama buraya gelip görünce keyfin daha fazla olduğunun farkına vardık. Kanyon bilgisi bize ulaşmamıştı." dedi.

Meltem Turna da tatillerini Doğu Anadolu Bölgesi'ni gezerek geçirme planı yaptıklarını kaydetti.

Daha önceden de duydukları Levent Vadisi'ni ve kanyonu görmekten dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren Turna, "Buraları görmeden de olmazdı. Buraya geldik ve çok güzel bir manzaradan çok memnun kaldık. Bu kadar beklemiyordum. Ben bunu yurt dışında görmüştüm. Çin'de var diye biliyorum ama Türkiye'de olduğunu da yeni öğrendim. Çok güzel olmuş, yapanların ellerine sağlık." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

