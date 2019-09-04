Anadolu'nun çeyrek asırlık er meydanı olan Karapürçek Yağlı Güreşleri, 5 yıl aradan sonra yeniden düzenleniyor. 15 Eylül'deki organizasyona Türkiye'nin en önemli güreşçileri katılacak.



5 yıldır ara verilen ve Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla yeniden düzenlenecek olan "Anadolu'nun er meydanı" Karapürçek Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Karapürçek Yağlı Güreşleri bu yıl 15 Eylül tarihinde, sporseverleri Karapürçek'te buluşturacak. Pehlivanlar, 5 yıl aradan sonra Karapürçek'te yeniden er meydanına çıkacak. Yaklaşık bin 200 sporcunun katılacağı organizasyon, bu yıl adlarını güreş tarihine altın harflerle yazdırmış pek çok başarılı güreşçiyi de bir araya getirecek.



Başpehlivanlar Karapürçek'te



Bu yıl yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin şampiyonu Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar ikincisi Orhan Okulu ve üçüncüsü Hamza Köseoğlu, Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak. Şampiyon sporcular, kıran kırana mücadeleleriyle izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Ayrıca güreşseverlerin yakından tanıdığı Recep Kara ve Serhat Gökmen gibi önemli güreşçiler de Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde yer alacak.



Türkiye'de bir ilk



Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde bu yıl ilk kez işitme engelli sporcular da er meydanına çıkacak. Türkiye'de ilk kez böyle bir uygulamanın yapılacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ Belediyespor Kulübümüzün çok başarılı işitme engelli güreşçileri var. Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında dereceye girmiş çok başarılı sporculara sahibiz. Bu yıl hem yağlı güreş tarihinde bir ilk yaşatmak hem de engelli sporcularımızı motive etmek için böyle bir yenilik yapalım dedik. Bu yıl engelli sporcularımız kendi boylarında er meydanına çıkacaklar. Oldukça renkli görüntüler yaşanacağına inanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.



15 Eylül'de Karapürçek'te



Karapürçek Yağlı Güreşleri'nin, Türkiye'nin en önemli güreş organizasyonlarından biri olduğunu söyleyen Başkan Balcı, "Karapürçek, Anadolu'nun çeyrek asırlık er meydanı. Bunun bilincinde olan sporcular burada kendi kategorilerinin en iyisi olabilmek için ter döküyorlar. Bu organizasyonu verilen aradan sonra yeniden hayata geçirmek ve sporseverleri ilçemizde bir araya getirmek istedik. 15 Eylül tarihinde organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Bu yıl çok heyecanlı müsabakalar yaşanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Karapürçek Yağlı Güreşleri'nin başkentlilerin yanı sıra çevre illerden gelen sporseverleri de ağırladığını hatırlatan Başkan Balcı, herkesi 15 Eylül'de Karapürçek Güreş Alanı'na davet etti.



25. Geleneksel Karapürçek Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar, bu yıl da başpehlivan olabilmek ve altın kemeri takabilmek için kıyasıya mücadele edecekler. Teşvik Boyu, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Küçük Orta Büyük Boy, Küçük Orta Boy, Baş Altı Boy ve Baş Boyu gibi kategorilerde sınıflandırılan güreşçiler, sabahın erken saatlerinden itibaren er meydanında birbirlerinin sırtını yere getirmek için mücadele edecekler. Tarihi yağlı güreşlerde adet olduğu üzere, güreşçilerin mücadelesi başlamadan önce, er meydanına ilk olarak minik güreşçiler çıkacak ve meydanı ısıtacak. - ANKARA