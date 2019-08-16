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Anadolu'nun doğal gazı: Tezek

2 saat önce

Yaz mevsiminin sonlarına gelinirken Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan köylü halkı kışa hazırlık olarak yakacak tezek yapımına başladı.

Anadolu'nun doğal gazı: Tezek, System.String[]
Yaz mevsiminin sonlarına gelinirken Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan köylü halkı kışa hazırlık olarak yakacak tezek yapımına başladı.

Uzun zamandır Anadolu'nun köylerinde yakacak olarak kullanılan tezek, yapımının oldukça zor olmasına rağmen köylülerin ısınmak için olmazsa olmazı. Hayvan dışkısından elde edilen tezekleri önce kurutup daha sonra yakacak olarak kullanan köylüler, yaz mevsiminin sonlarına gelmesi nedeniyle kışlık yakacakları için hazırlık yapmaya başladı.

Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük köyünde yaşayan Mehmet Sınırtepe, "Hayvan dışkısından tezek yapıp, kışın ısınmak için sobada yakıyoruz. Hanıma 'artık doğal gaz geliyor bunlarla uğraşma' diyorum ama 'doğal gaz da gelse ben bunları yapar evime atarım' diyor. Bunlar olması gereken şeyler" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:01 Kaynak: İHA
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