Anadolu'nun dört mevsim fotoğrafları, dijital ortamda sergilenecek - Son Dakika
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Anadolu'nun dört mevsim fotoğrafları, dijital ortamda sergilenecek

31.03.2022 12:42
Anadolu'nun dört mevsim fotoğrafları, dijital ortamda sergilenecek

"Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması"nın sanal gerçeklik sergisi, 2-22 Nisan'da Müze Gazhane'de açılacak.

"Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması"nın sanal gerçeklik sergisi, 2-22 Nisan'da Müze Gazhane'de açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Kültür AŞ ile Meta Türkiye ve Fotoğraf Organizasyonları Derneği iş birliğinde düzenlenen yarışmaya 81 ilden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar katıldı.

"İklim değişikliği" temalı yarışma, "sürdürülebilirlik" ekseninde izleyicilere sanal gerçeklik deneyimi sunuyor.

Yarışmada finale kalan 12 fotoğrafın yer alacağı sergide, ziyaretçiler 4 mevsimi ve fotoğraflardaki Anadolu manzaralarını inceleyebilecek.

Sergide yer alan fotoğraflar ayrıca İstanbul Kitapçısı Karaköy, Kadıköy ve Mecidiyeköy şubelerinde de ücretsiz görülebilecek.

Kayıtların haftalık olarak açılacağı sergi deneyimi için "kultur.istanbul" adresinden başvuru yapılabilir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Nisan, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'nun dört mevsim fotoğrafları, dijital ortamda sergilenecek - Son Dakika


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