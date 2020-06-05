Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı - Son Dakika

Sivas'ta yapımı tamamlanan Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı.



Sivas Belediyesi tarafından eski 4 Eylül Stadyumu'nun yerine 53 bin metrekare alana Millet Bahçesi kuruldu. Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip Sivas Millet Bahçe'sinde toplam bin 29 ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araç otoparkı, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor. Eski stadyum alanına yapılan millet bahçesinin açılışı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 'Video Konferans' yöntemiyle yapılan törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokolü katıldı.



Törende protokol üyeleri kurdeleyi keserek millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdi. - SİVAS