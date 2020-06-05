Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı - Son Dakika

Anadolu'nun en büyük millet bahçesi açıldı- Sivas'ta yapımı tamamlanan Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı törenle açıldı.

SİVAS - Sivas'ta yapımı tamamlanan Anadolu'nun en büyük Millet Bahçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans ile katıldığı törenle açıldı

Sivas Belediyesi tarafından eski 4 Eylül stadyumu yerine 53 bin metrekare alana Millet Bahçesi inşa edildi. İnşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olma özelliğine sahip Sivas Millet Bahçe'sinde toplam bin 29 ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araç otoparkı, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru, 770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor. Eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesinin açılışını 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 'Video Konferans' yönetimiyle yapılan törenle açıldı. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve il protokolü katıldı.

Tören de protokol üyeleri kurdelayı keserek Millet Bahçesinin açılışını gerçekleştirdi.