Anadolu'nun en eski altın eşyaları Ereğli'de bulundu - Son Dakika

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Ekmen, Anadolu'da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına rastladıklarını açıkladı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen '100. yılın Işığında Karadeniz Ereğli' konulu e-sempozyumda Doç. Dr. Hamza Ekmen, ilçede bulunan İnönü Mağarası'nda yaptıkları kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Ekmen, Anadolu'nun tarihine ışık tutacak önemli bulgulara rastladıklarını söyledi. Anadolu'nun en eski eşyasına mağarada rastladıklarını ifade eden Doç. Dr. Ekmen, "Anadolu'da insan elinden çıkmış ilk altın boncuk buluntularına İnönü Mağarası kazıları sırasında ulaştık. Bu, Anadolu'nun en eski altın eşyasıdır. Bu, arkeoloji ve madencilik tarihi açısından çok önemli bir keşif" dedi.

ÇÖMLEK İÇİNDE 10 BİNDEN FAZLA BONCUK BULUNDU

Mağaranın içerisinde çömleğin içinde 10 binden fazla boncuk bulunduğunu ifade eden Doç. Dr. Ekmen, şöyle konuştu:

"Böylece dünyada en eski altın boncuk olarak literatüre geçen altın boncuklarının diğerlerinin Anadolu'da olduğu da ortaya çıkmış oldu. Bizler tarafından keşfedilmesi bizim için şans. Ereğli'de keşfedilmesi de Ereğli için şans. Mağarada, yerinde korunmuş halde bulunan bir çömlekçiğin içinde farklı hammaddelerden üretilmiş on binden fazla boncuk bulundu. Bunlardan 27'si altından üretilmiş. Balkanlar'da Kalkolitik Çağ'a ait yerleşim yerlerinde ve mezarlıklarda bu altın boncukların tam paralellerini görmek mümkün. Bulgular, günümüzden yaklaşık 6 bin 300 sene öncesinde mağaranın en eski sakinlerinin mağaraya yerleştiğini göstermiştir. Bu tarihler aynı zamanda Batı Karadeniz kıyısında sistemli kazılarla elde edilmiş en eski yerleşim tarihi kanıtlarını oluşturmaktadır."