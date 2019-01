Anadolu'nun Gençlerini Kano ile Tanıştırmak İstiyoruz"

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Anadolu'da suyun olduğu her yerde faaliyet yapmak istiyoruz.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, "Anadolu'da suyun olduğu her yerde faaliyet yapmak istiyoruz. Anadolu'nun gençlerini kano ile tanıştırmak istiyoruz." dedi.



Kabakçı, beraberinde Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri Emrah Beşe ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'i makamında ziyaret eden Kabakçı ve Beşe daha sonra, kentte kano sporunun başlatılması, geliştirilmesi, tabana yayılması amacıyla Atatürk Baraj Gölü kıyısındaki Gazihandede Su Sporları Merkezi'nde antrenman yapan sporcularla bir araya geldi.



Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adıyaman'da gelişen spor potansiyelinin ilgilerini çektiğini, bu anlamda su sporlarını bu kentte ileriye götürerek yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.



Sporcularla bir araya geldiklerinde onlardaki azim ve ışığı gördüklerini ifade eden Kabakçı, şöyle konuştu:



"Özellikle Gazihandede Su Sporları Merkezini gezdik. Kürek antrenmanlarını izledik. Gençlerimizin gözündeki ışığı gördük ve 'Adıyaman'da neden kano sporu yok' dedik. Bu sporu kentte yaygınlaştırmak için Adıyaman'a geldik. Adıyaman'da gerçekten güzel bir potansiyel var. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaygın şekilde kulüplerimiz var. Bu sporu Adıyaman'da da gerçekleştireceğiz. Federasyon, Bakanlık, Valilik ile Gençlik Hizmetleri İl müdürlüğünün destekleriyle Adıyaman'da kano sporunu hak ettiği noktaya ulaştıracağız. Anadolu'da suyun olduğu her yerde faaliyet yapmak istiyoruz. Anadolu'nun gençlerini kano ile tanıştırmak istiyoruz."



"Adıyaman'da bu sporu ileriye taşıyacağız"



Kabakçı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kanoyu yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla projelerinin olduğunu belirtti.



Sporu çok seven bir Cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Kabakçı, "Bakanımızın himayelerinde özellikle malzeme desteğiyle biz bu bölgelerdeki illerde kanoyu daha aktif hale getireceğiz." diye konuştu.



Bu anlamda Tunceli, Erzincan, Van, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da sporcuların aktif bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Kabakçı, "İnşallah Adıyaman'da bu sporu ileriye taşıyacağız, önümüzdeki yaz sezonunda kanolar Adıyaman'da kürek çekecek." ifadelerini kullandı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Keleş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Adıyaman'da bu spor faaliyetinin yaygınlaştırılması adına Federasyon Başkanı Kabakçı ile görüştüklerini söyledi.



Adıyaman'ın gelecekte kano spor faaliyetlerinin merkezi haline geleceğini belirten Keleş, şunları kaydetti:



"İlimiz üç tarafı Atatürk Barajı suyu ile çevrili ve harika bir su sporları merkezine sahip. Şu anda kürek takımımız ile yüzme sporcularımız bu tesisten faydalanıyor. Ancak gelecekte ilimizde kano sporunun da yaygınlaştırılması için Federasyon Başkanımızla görüştük, tesiste incelemeler yaptık. Adıyaman'da kano sporunda yetenekli sporculara sahibiz."

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe'nin Gol Sevinci Sırasında Martin Skrtel'in Kafasına Yabancı Madde İsabet Etti

Galatasaray'ın Göztesi Benjamin Tetteh, Hazırlık Maçında Sakatlandı

Akhisarspor, Mechelen Forması Giyen Edin Cocalic'i Transfer Etti

Fenerbahçe, Bursaspor'a Konuk Oluyor! Maçta İlk Gol Geldi