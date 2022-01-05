Üye Girişi
"Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

"Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi

05.01.2022 14:32
"Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi

Ahiler Kalkınma Ajansı 2021 yılı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan "Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokolü imzalandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı 2021 yılı Güdümlü Proje desteği kapsamında hazırlanan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan "Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokolü imzalandı.

Güzelyurt ilçesinde bir otelde düzenlenen törende konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Güzelyurt ilçesinin Aksaray'ın turizme açılan kapısı olduğunu söyledi.

İlçede çok güzel projelere imza atacaklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

" Ihlara Vadisi'nde bir karşılama alanımız yoktu. Hemen projesini hazırlattık, inşallah mart ayı içerisinde başlayacağız. Aksaray'ımız cazibe merkezi olmaya devam ediyor. İnşallah üniversitemizle, belediyelerimizle ve sivil toplum örgütlerimizle her ilçede küçük ama etkisi büyük projeler yaparak Aksaray'ın çehresini hep beraber değiştireceğiz."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

YORUMLAR
500

Ahiler Kalkınma Ajansı, Ihlara Vadisi, Güzelyurt, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi'nin protokol imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika


Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü         
14:20
Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor Bomba iddia: Aleyna Tilki ile rapçi Uzi aşk yaşıyor         
13:13
Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'in başı dertte! Borcu 130 milyon lirayı bulunca yaptığı konkordato talebi reddedildi         
12:36
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı Karadeniz gazının işleneceği tesisin maketi hazırlandı         
12:13
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil EDHO ekranlara geri dönüyor! Başrol Oktay Kaynarca değil         
20:17
Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu Son Dakika: En düşük emekli maaşını 2 bin 500 TL'ye çıkaran teklif TBMM'ye sunuldu         
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 4 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 54 bin 724 yeni vaka tespit edildi         
19:39

Son Dakika Haberleri
14:19 Yasak aşk yaşayan annenin feci sonu! Kızı annesini önce bıçakladı sonra kablo ile boğarak öldürdü
14:16 SGK, AK Partili vekilden gazete ilanıyla borcunu geri istedi
14:06 Ankara'da kritik zirve! Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı
14:06 CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Korumaları Merkez Bankası'na da gönderelim faizi indirsinler
13:57 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!
13:51 Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı adayı olabilirim" diyen Tanju Özcan'la ilgili konuştu: 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir
13:36 Bilim Kurulu üyesi İlhan: Bu hafta vaka sayıları patlayacak
13:32 "Kulağıma duyumlar geliyor" diyen Selçuk Özdağ: Ekrem İmamoğlu için iddianame hazırlanıyor
13:26 Aman dikkat! Bu yumurtaları sakın tüketmeyin!
13:21 Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı! Bu hafta ilk sırada Kırklareli var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 14:37:56. #1.13#
SON DAKİKA: "Anadolu'nun Güzelyurdu Projesi"nin protokol imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement