"Anadolu'nun hayvancılık ambarı" Doğu'da üretim de kalite de artırılacak - Son Dakika

"Anadolu'nun hayvancılık ambarı" Doğu'da üretim de kalite de artırılacak

"Anadolu'nun hayvancılık ambarı" olarak nitelendirilen Erzurum'da yürütülecek "Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" sayesinde hem üretim hem de kalitesi artılacak.

"Anadolu'nun hayvancılık ambarı" olarak nitelendirilen Erzurum'da yürütülecek " Doğu Anadolu Bölgesi'nde Embriyo Transferiyle Elit Damızlık Sürü Üretim Merkezi Kurulum Projesi" sayesinde hem üretim hem de kalitesi artılacak.

Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesinin ortak yürüteceği ve bir süre önce üniversitenin rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen arasında protokolü imzalanan proje, Erzurum başta olmak üzere bölgedeki hayvancılıkta adeta yeni bir dönem başlatacak.

Proje ile Gıda ve Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne bağlı Sığırcılık İşletmesinde elde edilecek embriyolar transfer edilerek bölgede nitelikli yeni düve sürüleri oluşturulacak ve bu sürülere katılacak hayvanlar kendi cinslerine göre farklı avantajlara sahip olacak.

Bir inekten yılda sadece bir buzağı elde edilirken, bu yöntemle yılda 8 ile 20 kat fazla buzağı elde etme imkanı bölgedeki besicilerin imkanına sunulacak.

"Hayvan sayısından ziyade, verimliliğe yöneleceğiz"

Üniversitenin Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, embriyo ile hastalık bulaşma riskinin azalması dolayısıyla bölgede eski usullerle yapılan hayvancılığın rafa kaldırılacağını aktardı.

Irk ıslahının çabuk ve en güvenilir yolunun bu proje ile sağlanacağını anlatan Keskin, "Son yıllarda canlı hayvan sayısında artış olduğunu gözlemliyoruz. 2016 yılını 2019 yılına kıyasladığımızda yüzde 20 oranında canlı hayvan sayısında artış var. Belediye ve üniversitemizin çalışmaları tamamlanınca da bu kez hayvan sayısından ziyade, verimliliğe yöneleceğiz" diye konuştu.

Keskin, ülke ve bölgede artan hayvan sayısına paralel olarak Erzurum'da hayvansal üretimin de artış gösterdiğini dile getirdi.

Keskin, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü politikaların hem hayvan sayısının artışını hem de hayvansal üretimi artırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarımsal, hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretimi dahil buradaki bütün üretim alanlarında izlenecek politika, ilgili bakanlık politikasından öte devlet politikası haline dönüştü. Bunun en önemli halini ise Erzurum'da sahada yakından hissediyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çomaklı tarafından oluşturulan komisyonlarla bu işin üzerine gidiliyor."

Keskin, Erzurum'da embriyo ile oluşturulacak yeni sürünün bilimsel araştırmalara da büyük katkı sunacağını ifade etti.

"Embriyo transferi ile yüksek verimli ırklar oluşturulacak"

Elde edilen embriyoların bölgedeki hayvanlara transferiyle yeni ve nitelikli düve sürüleri oluşturularak hayvancılıkta adeta yeni bir dönemin başlayacağına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Embriyo transferi ile yüksek verimli ırklar oluşturulacak. Embriyo annenin özelliklerini taşımadan, nakil yapılan hayvanın özelliklerini taşıyacak. Üniversite bünyesinde kurulan hayvan hastanesi ile yeni tip koronavirüs sürecinde de mobil olarak dolaştırdığımız araçlar, hayvansal üretimi sekteye uğratacak hastalıklara meydan vermiyor. Sahada hayvan hastalıklarına anında müdahale eden ekiplerimiz yapılan çalışmaların daha iyi bir ivme kazanmasını sağlıyor. Bölgede hayvancılığa katkı sağlamak için yapılan çalışmalar ile aynı zamanda öğrencilerimiz için uygulama merkezleri konumunda."

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:18 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu'nun hayvancılık ambarı' Doğu'da üretim de kalite de artırılacak - Son Dakika

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