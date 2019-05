'Anadolu'nun hoşgörü iklimine ihtiyacı var'

RÜSSELSHEİM merkezli faaliyet gösteren DTGB, Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach kasabasında verdiği iftarda siyaset, iş ve basın dünyasını buluşturdu. İftar yemeğine Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Milletvekilleri Turgut Yüksel (SPD) ve İsmail Tipi (CDU), Heusenstamm Belediye Başkanı Halil Öztaş (SPD) ile Musiad Hessen Başkanı Muhsin Kıdık'ın da aralarında olduğu konuklar katıldı. DTGB Başkanı Turgut Sezgin, "Özellikle Alman dostlarımızın katıldığı etkinlikler, bizim birlikte yaşam ve başırılı olma azmimizi artırıyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Birlikte kazanıp, bu ülke, dünya, insanlık için güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. DTGB olarak iftar gibi etkinliklerimizle topluma hizmet etmeye gayret ediyoruz. Kendi işlerimiz arasında böylesi fahri görevi de icraa etmeye çalışıyoruz" dedi.TOPLUMSAL BARIŞA KATKIRamazan ayının dostluk, yardımlaşma, merhamet, konukseverlik ve komşuluk gibi insani değer ve duyguları daha fazla yaşatmaya yönelten boyutuna da dikkat çeken Karartı, "İftar sofraları sosyal statüsü, ekonomik durumu, dini inancı, milliyeti birbirinden farklı insanları buluşturan çok özel bir vesile. İftar sofraları bu yönüyle yüce dinimizin hoşgörüyü de temsil ediyor. Ramazan aynı zamanda toplumsal barışa katkı sağlıyan bir yeri var. İnsanlarımız sivil toplum örgütleri, iş insanları kuruluşlarıyla, muhtelif derneklerle hem bu ülkenin, sosyal, ekonomik, yaşamına, refahına, katkıda bulundular, hem de kendi inanç ve kültürlerini yaşama imkanına sahip oldular. Anadolu'nun çok kültürlü ve hoşgörülü yapısını yansıtan bu oluşumlar Almanya 'daki toplumsal barışa da katkı sağlamaktadır. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık, İslam karşıtlığı, antisemitzm ve her türlü ayrımcılığın artış gösterdiği günümüzde bu hoşgörü iklimine her zamandan daha çok ihtiyaç duymaktayız. Yeni Zelanda 'da camilere, Sri Lanka 'da kiliselere, ABD 'de sinagoglara yapılan saldırılar hepimizi, tüm insanlığı hedef almaktadır. Bu iftar sofraları nefret tohumları ekmek isteyen çevrelere en güzel cevaplardan biridir" diye konuştu.TERÖR KURBANLARI UNULTULMASINEyalet Milletvekili Turgut Yüksel ise konuşmasında, farklı inançtan insanların birlikte katıldıkları iftar yemeğinin Hessen'de olağan hale geldiğini belirterek, "Burada insanlar ortak yönlerini keşfediyor. Pek çok farklı dinden insanlar hümanist değerlerde buluşabiliyor. Ramazan barışçıl bir ay. Bu ayda Sri Lanka ve Yeni Zelanda'da terör kurbanlarını da unutmamalıyız. Bizim için kurbanlar, yalnızca insandır, bizler gibi" sözlerine yer verdi. Hessen Milletvekili İsmail Tipi de orucu yalnızca İslam'ı şartlarından biri olduğu için tutmadıklarını belirterek, "Müslümanların tüm dünyadaki açlığın sona ermesini için de oruç tuttuğuna inanıyorum. Her on saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü bir dönemde biz Müslümanların bu insanları unutmadığımızı yinelemek istiyorum. Almanya'da aşırı sağa karşı bir eğilimin olduğunu görüyoruz. İslam düşmanlığı var. Ramazan ayının kardeşlik, hoşgörü ve karşılıklı saygı anlamında Türk ve Alman dostlarımızla birlikte kutlanması ayrı bir mutluluk" dedi.