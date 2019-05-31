Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun ilk camisi 'Kadir Gecesi'nde doldu taştı
Son Dakika Genel Haber

Anadolu'nun ilk camisi 'Kadir Gecesi'nde doldu taştı

54 dakika önce

Anadolu'nun ilk camisi 'Kadir Gecesi'nde doldu taştıHATAY - İslam dininde bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi.

Anadolu'nun ilk camisi 'Kadir Gecesi'nde doldu taştı
HATAY - İslam dininde bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi, Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde idrak edildi. Vatandaşların akın ettiği caminin içerisi, avlusu ve çevresi de tıklım tıklım doldu.
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nde, ibadet etmek isteyenler Habib-i Neccar Camisi'ni doldurdu. Cami içinde yer bulamayan vatandaşlar, avluya ve cami dışına açtıkları seccade ve hasırlar üzerinde namaz kılarak dualar etti. Cami içerisi, avlusu ve çevresinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş ise başka camilere gitmek için Habib-i Neccar Camisi'nden ayrıldı.
Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu'nun vaazıyla başlayan program, teravih namazının kılınmasıyla devam etti.
Namazın ardından ellerini semaya açarak dua eden vatandaşlara Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından lokma tatlısı, hayırseverler tarafından da şerbet, lokum ve kek dağıtıldı.
Anadolu'nun ilk camisi 'Kadir Gecesi'nde doldu taştı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:44 Kaynak: İHA
Hatay, Kadir Gecesi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar (Özel) Kafası bidona sıkışan köpek tekrar hayata döndürüldü Süleyman Soylu: Suriyelileri bayramda gönderme politikasını biz oluşturduk Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 23:38:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun ilk camisi 'Kadir Gecesi'nde doldu taştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]