Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı
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Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazıHATAY - Hatay'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar'ı doldurdu.
Anadolu'nun ilk camisinde bayram namazı Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 07:26 Kaynak: İHA
HATAY - Hatay'da vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar'ı doldurdu.
Habibi Neccar Camisi, Kurban Bayramı namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Cami içerisine sığmayan cemaatin bir kısmı caminin iç ve dış avlularına serilen hasırlar ve seccadeler üzerinde namazlarını kıldı. Kılınan bayram namazı sonrası, hutbe okundu ve dualar edildi.
Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı.
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