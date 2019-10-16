Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
Son Dakika Genel Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

1 saat önce

Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okunduHATAY - Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde Fetih Suresi okundu.

Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

HATAY - Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde Fetih Suresi okundu.

Türkiye Gençlik Vakfı Antakya Teşkilatı, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe destek için Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habibi Neccar Camisi'nde Fetih Suresi programı gerçekleştirdi. Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, sabah namazı sonrası, şanlı Türk ordusuna destek için camiye gelen vatandaşlarla dua etti. Sabah namazı sonrasında harekata destek olmak amacıyla Fetih Suresi okundu.

TÜGVA Antakya İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Emin Sağanak, "Yurdumuzun güvenliğini sağlamak adına şuanda Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiklerimizin bedenen yanlarında olmasak ta ruhen destek verebilmek amacıyla Fetih Suresi okuma programı düzenledik. Mehmetçiklerimize dualar ettik" dedi.

Antakya Belediyesi ekipleri tarafından da vatandaşlara çorba ikram edildi.

Anadolu'nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı, Fetih Suresi, Antakya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:42 Kaynak: İHA
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