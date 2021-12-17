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"Anadolu'nun ilk hadis okulu"nun etrafı üniversite öğrencilerince temizlendi - Son Dakika

"Anadolu'nun ilk hadis okulu"nun etrafı üniversite öğrencilerince temizlendi

17.12.2021 15:32

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, Anadolu'nun ilk hadis medreselerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Çankırı'daki Taş Mescit etrafındaki çöpleri topladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencileri, Anadolu'nun ilk hadis medreselerinden ve en eski şifahanelerinden biri olarak bilinen Çankırı'daki Taş Mescit etrafındaki çöpleri topladı.

Üniversitenin Ekoloji Topluluğunca düzenlenen ve Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi'nin de katıldığı etkinlikte öğrenciler, Taş Mescit etrafındaki çöpleri temizledi.

Rektör Çiftçi, burada yaptığı açıklamada, Çankırı'nın kültürel emanetlerini korumak, aynı zamanda geleceğe daha güzel, daha nitelikli hatıralar bırakmak için toplandıklarını söyledi.

Çankırı Karatekin Üniversitesinin toplumla iç içe, değerlerini yaşayan ve yaşatan bir üniversite anlayışına sahip olduğunu dile getiren Çiftçi, "Ekoloji Topluluğumuz, TEMA Topluluğumuz, Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz ve değerli hocalarımızla Anadolu'nun ilk hadis okulu darülhadis dediğimiz Taş Mescit ve civarının amacına uygun şekilde hizmet edebilmesi için etkinliklerimiz olacak. Etrafını yeşillendirdiğimiz bu yerin temizliğini gönüllü arkadaşlarımızla yapmış olacağız." dedi.

Üniversitenin toplumlu iç içe bulunması gerektiğine işaret eden Çiftçi, "Bu gaye ile ilerleyen dönemlerde bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Geleceğe bir not bırakıyoruz ve gençliğimizin de bu noktadaki hassasiyetleri nedeniyle hem onlara hem topluluk üyelerimize ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu'nun ilk hadis okulu nun etrafı üniversite öğrencilerince temizlendi
Anadolu'nun ilk hadis okulu nun etrafı üniversite öğrencilerince temizlendi
Anadolu'nun ilk hadis okulu nun etrafı üniversite öğrencilerince temizlendi
Anadolu'nun ilk hadis okulu nun etrafı üniversite öğrencilerince temizlendi

Üniversite, Çankırı, Çiftçi, Mescit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Anadolu'nun ilk hadis okulu'nun etrafı üniversite öğrencilerince temizlendi - Son Dakika


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