KONYA Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia' - Son Dakika

KONYA Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia'

09.03.2021 08:30

Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia'KONYA'da 5 bin yıllık Rum köyü olarak bilinen Sille Mahallesi'ndeki Aya Elenia Kilisesi, Anadolu'nun ilk kiliselerinden biri olarak biliniyor.

Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia'

KONYA'da 5 bin yıllık Rum köyü olarak bilinen Sille Mahallesi'ndeki Aya Elenia Kilisesi, Anadolu'nun ilk kiliselerinden biri olarak biliniyor. Restore edilmesinin ardından müze olarak kullanılan kilesinin Bizans İmparatoru Constantinus'un annesi Helena tarafından yaptırıldığını belirten Kilise Rehberi Nevzat Demirbaş, "Aya Elenia Kilisesi'nin kitabesinde ise 'Ecclesia ' (kilise) şeklinde anlatıyor. Aya Elenia Kilisesi bir yerden dönüştürülmemiş, sıfırdan inşa edilen ilk kilisedir." dedi. Kent merkezinin 8 kilometre kuzeybatısında yer alan ve 5 bin yıllık tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Sille Mahallesinin, her bir köşesinde Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşıyan bölge de ilk yerleşimin Neolitik Çağ'a kadar uzandığı düşünülüyor. Rum köyü olarakta bilinen mahalledeki Aya Elenia Kilisesi ise Anadolu'daki ilk kiliselerden biri olarak biliniyor. Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilen ve şu an müze olarak kullanılan kilesinin rehberi Nevzat Demirbaş, 'Aya Elenia Kilisesi, milattan sonra 327 yılında kurulan bir kilisedir. Constantinus'un annesi Helena tarafından Kudüs yolcuğunu sırasında yaptırılıyor. Sille, kral yolu üzerinde bulunan bir yerleşim, burada erken Hritisyanlık yaşamı için 327 yılında burayı inşa ettirir. 11'inci yüzyıldan sonra Sille'nin önemi artar ve Aya Elenia Kilisesi, Hristiyanlık dünyası için merkez haline gelir. Dini konular için sıkıntısını çözmek isteyen Hristiyanlar buraya gelmeye başlar" dedi.

İLK PROTEZ HASTANESİ

Birinci Dünya Savaşı sırasında başka kiliselerinde olması nedeniyle Aya Elenia Kilisesi'nin hastaneye dönüştürüldüğünü söyleyen Demirbaş, 'Kitabesi burada sergilenmektedir, 'sıhhiye kalemi' diye yazıyor. Burası o dönemde medikal hastanesine çevrilip protez üretmeye başlar. 1923 yılında mübadele ile birlikte Aya Elenia Kilisesi ibadete kapatılır" diye konuştu. KİTABEDE 'EKLASİYEMİZ' ŞEKLİNDE ANLATIYOR

Aya Elenia Kilisesi'nin Roma'nın Hristiyanlığı serbest bırakmasından üç yıl önce inşa edildiğini söyleyen Nevzat Demirbaş, 'Anadolu da çeşitli yerler vardır; mağaradan kiliseye dönüştürülmüş. Hatay- Antakya'daki tarihi Saint Pierre Kilisesi gibi. Bu tür yerler mağara iken, geçiş döneminde kiliseye dönüştürülen yerler. İsimleri de kiliseden ziyade 'kenise' şeklinde adlandırılır. Yani ibadet için toplanılmış yer anlamına gelir. Aya Elenia Kilisesi'nin kitabesinde ise 'Ecclesia ' (kilise) şeklinde anlatıyor. Aya Elenia Kilisesi bir yerden dönüştürülmemiş, sıfırdan inşa edilen ilk kilisedir" şeklinde konuştu.

KONYA Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia'
KONYA Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia'
KONYA Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia'
KONYA Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia'

Restorasyon, Selçuklu, Roma, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA Anadolu'nun ilk kilisesi 'Aya Elenia' - Son Dakika


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