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"Anadolu'nun İrfanı ve Kültürünü Geleceğe Taşımak İçin Çalışıyoruz" - Son Dakika

"Anadolu'nun İrfanı ve Kültürünü Geleceğe Taşımak İçin Çalışıyoruz"

13.09.2021 12:18

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Binlerce yıllık kadim bir medeniyete ve kültüre sahip Anadolu'nun irfanını, anlayışını ve hoşgörüsünü bugünden geleceğe taşımak hepimizin temel vazifesidir." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi, Yeşilyurt Kent Konseyi ve Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığı işbirliğiyle hazırlanan "Değerlerimiz Kimliğimiz" projesi kapsamında düzenlenen "Anadolu İrfanı" seminerlerinin açılış programı gerçekleştirildi.

Seminer kapsamında; 6 ile 18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik ' Fen ve Doğa Etkileri', ' Anadolu Masalları', ' Planlı Ders Çalışma Zaman Yönetimi', ' Kültürel Yapımız Geçmişte Nasıldı? Şimdi Nasıl? Gelecekte Nasıl' ve 'Çocuk Gelişiminde Ailenin Önemi' konu başlıkları altında eğitim programları düzenleniyor.

Yeşilyurt Kent Konseyindeki açılış programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Anadolu'nun değerleri, irfanı ve tüm zenginliklerini bugünden geleceğe taşımak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

"Değerlerimiz Kimliğimiz" projesi kapsamında düzenlenen "Anadolu İrfanı" seminerlerinin düzenlenmesinde katkılarını esirgemeyen Yeşilyurt Kent Konseyi ve Memur-Sen Malatya Şube Başkanlığı ile farklı konu başlıklarında eğitim çalışmaları düzenleyen eğitimcilere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Havası, doğası, verimli toprakları, zengin kültürü, coğrafi yapısı ve stratejik konumu itibariyle her daim göz önünde olan Anadolu'muzun bu kadim ve kültürel değerlerini hep birlikte muhafaza etmek, korumak ve geleceğe taşımak hepimizin temel görevleri arasındadır. Atalarımız, dedelerimiz ve ecdadımızda göz dolduran zenginliklere sahip olması nedeniyle sürekli ele geçirilmek istenen, üzerinde planlar yapılan Anadolu topraklarına sahip çıkmak içinde tarihler boyunca yedi düvele karşı hep mücadele vermiştir. Ecdadımızın büyük emekler vererek bize emanet ettiği Anadolu'muza ve değerlerimize sımsıkı bağlı kalmak bizi daha güçlü yarınlara taşıyacaktır. Çünkü bu toprakların mayasında ilim var, irfan var, kültür var, tüm dini ve etnik kökenlere saygı var, birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları vardır. Tüm dünyanın dikkatini cezbeden farklı güzelliklere sahip Anadolu'nun o var olan güçlü potansiyelinin üzerinde yaşadığımız için de Allah'a ne kadar hamd etsek azdır. Keşfedilmesi gereken nice güzelliklere sahip bu eşsiz topraklarda yaşadığımız için hepimiz açıkçası çok şanslıyız. Türkiye'nin neresine gidersen gidin Anadolu medeniyetinin bir güzelliğini görür ve yaşarsınız. Birçok medeniyet burada yaşadığı için onlara ait farklı kültürler de bölgeye yerleşmiştir. Aile yaşantılarından giyim tercihlerine, bina şekillerinden gündelik hayata, mimaride sanatta kültürde, edebiyatta ve müzik gibi alanlarda farklı standartlar yerleşmiştir. Dini, dili ve etnik kökeni farklı olsa da insanlar aynı coğrafyanın havasını soluduğu için birbirine benzeyen kültürel hayat içinde, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamını sürdürmüştür." diye konuştu.

"Anadolu İrfanı" seminerlerinin temel gayesinin Anadolu kültürü ve medeniyetini bugünden geleceğe taşımak olduğunu ifade eden Başkan Çınar, " Yeşilyurt Kent Konseyinde başlayan seminerlerimizde, geleneklerimiz, göreneklerimiz ve kültürümüzün yanı sıra medeniyetimizin temelini teşkil eden aile kavramının, saygı ve sevginin, aile ilişkilerinin daha da sağlamlaşması, özelliklerde gençlerimizin bu kültür üzerinden hayatlarına yön vermelerini destekleyecek programlar düzenlenecektir.Alanında deneyimli uzman eğitmenlerin gözetiminde aile fertleri ve çocukların katılacağı güzel ve faydalı bir eğitim projesini hemşehrilerimizle buluşturmuş oluyoruz. Burada başlatmış olduğumuz seminerlerimizi ilçemizin farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz Yeşilkonaklarımız, Gençlik Merkezlerimiz ve Eğitim Merkezlerimizde sürdüreceğiz. Amacımız; bizi biz yapan kültürel değerlerimizi, temelinde iyiniyet, samimiyet ve hoşgörüyü barından aile ve insan ilişkilerini gençlerimize aşılamak ve geleceğe taşımaktır. Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi kültürel yozlaşmadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kültürel hayatımızın daha dinamik ve daha güçlü olması yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Tabii ki bu çalışmalarımız irfandan yoksun düşünülemez. Çünkü bir kültürü ayakta tutacak yegâne güç; gelenekleri, görenekleri ve geçmişten gelen kadim değerleridir. İnsanlık medeniyetinin en kadim değerleriyle harmanlanmış Anadolu'muzun her biri ayrı bir değer ve anlam taşıyan bu zenginliklerini daha da güçlendirerek geleceğe taşımak içinde her alanda kendini yetiştiren ve bilinçli bir nesile ihtiyaç vardır. İrfandan yoksun bir kültür ise asla düşünülemez. Kültürümüzü, medeniyetimizi ve bizi biz yapan kadim değerlerimizi geleceğe aktarılması, nesilden nesile taşınması bu seminerlerin temel hedefidir. Kültürümüzün yaşatılması bakımından birbirinden önemli konu başlıkları altında düzenlenecek seminerlerin hayata geçmesinde katkılarını esirgemeyenYeşilyurt Kent Konseyimize, Memur-Sen Şube Başkanlığımıza, öğretmenlerimize ve çalışmalarımıza katılacak tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmasından sonra seminer kapsamındaki ilk ders programını takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hazırladıkları sunumları ve görsel çalışmalarını katılımcılarla paylaşan öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim etti.

Kent Konseyi, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Anadolu'nun İrfanı ve Kültürünü Geleceğe Taşımak İçin Çalışıyoruz' - Son Dakika


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