Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması 2020'ye 'Bereket' getirecek ilham perilerini arıyor!

Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından, kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla bu sene ikincisi gerçekleştirilecek 'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışmasının her yıl farklı bir başlıkla devam ettirilmesi planlanıyor. Bu yıl ki tema ise 'Bereket'.



'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışması www.anadolununkadingucu.com adresi üzerinden 10 Ocak 2020'ye kadar



başvuruları kabul ediyor.



Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik



etmek amacıyla 5 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve



üreticiler, 5 ayrı kategoride yarışacak



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