Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması 2020'ye 'Bereket' getirecek ilham perilerini arıyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması 2020'ye 'Bereket' getirecek ilham perilerini arıyor! - Son Dakika Magazin

Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması 2020'ye 'Bereket' getirecek ilham perilerini arıyor!

6 saat önce

Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından, kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla bu sene ikincisi gerçekleştirilecek 'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışmasının her yıl farklı bir başlıkla devam ettirilmesi planlanıyor.

Anadolu'nun Kadın Gücü yarışması 2020'ye 'Bereket' getirecek ilham perilerini arıyor!, System.String[]

Anadolu Kültürel Girişimcilik (AKG) tarafından, kadınların emeğini daha iyi değerlendirmek amacıyla bu sene ikincisi gerçekleştirilecek 'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışmasının her yıl farklı bir başlıkla devam ettirilmesi planlanıyor. Bu yıl ki tema ise 'Bereket'.


'Anadolu'nun Kadın Gücü' yarışması www.anadolununkadingucu.com adresi üzerinden 10 Ocak 2020'ye kadar


başvuruları kabul ediyor.


Geleneksel motifleri ve kültürel değerleri modernize ederek günümüze taşıyan ürünlere dönüştürmeyi teşvik


etmek amacıyla 5 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından kadın tasarımcı ve


üreticiler, 5 ayrı kategoride yarışacak


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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:09 
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