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Anadolu'nun "kardeşlik" ve "dayanışma" kültürü bugüne ışık tutacak - Son Dakika

Anadolu'nun "kardeşlik" ve "dayanışma" kültürü bugüne ışık tutacak

03.12.2021 10:25
Anadolu'nun "kardeşlik" ve "dayanışma" kültürü bugüne ışık tutacak

En güzel örneklerinden biri olan Ahilik geleneğinin yazılı kurallarının yer aldığı 'fütüvvetname'ler özel bir sergi ile meraklılarıyla buluşacak.

İBB Atatürk Kitaplığı arşivinde yer alan 32 fütüvvetname yazması için özel bir sergi düzenliyor. Efsane ve Tarihi Gerçeklik Arasında Fütüvvetnameler sergisi, 14 Aralık 2021 tarihine dek, 09.00- 21.00 saatleri arasında Atatürk Kitaplığı'nda ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Atatürk Kitaplığı, UNESCO'nun 850. doğum yılı vesilesiyle tüm dünyada ilan ettiği "2021 Ahi Evran Anma Yılı" kapsamında gerçekleştireceği bu özel sergi ile "Kardeşlik" ve "dayanışma" üzerine kurulu bir mesleki örgütlenme olan Ahilik geleneğinin yazılı kuralları olan Fütüvvetnameler bugüne taşınacak.

Fütüvvetnamelerin tarihsel arka planı ve kaynaklarını da içinde barındıracak sergi, Anadolu'daki dayanışma kültürünün kökenlerini ortaya koyarak, günümüze de ışık tutacak.

İBB Atatürk Kitaplığı "UNESCO 2021 Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Anma Yılı" kapsamında bir dizi yayın çalışması gerçekleştirdi. Hacı Bektaş Veli'nin hayatını ve Bektaşi dergahının usullerini anlatan bir el yazması olan Fütüvvetname-i Bektaşiyye adıyla yayına hazırlanıyor. Aynı şekilde Dr. Abdülkadir Gölpınarlı'nın 1949 ile 1956 yıllarında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası sayfalarında yayınlanmış dört makalesi, Fütüvvet ve Fütüvvetname (Makaleler) adıyla yayına hazırlanıyor.

UNESCO Yunus Emre Anma Yılı kapsamında ayrıca Talât Halman'ın A'dan Z'ye Yunus Emre adlı eseri de kızı Defne Halman'ın önsözüyle yeniden okuyucuya sunuluyor.

Anadolu'nun kardeşlik ve dayanışma kültürü bugüne ışık tutacak

Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Anadolu'nun 'kardeşlik' ve 'dayanışma' kültürü bugüne ışık tutacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu'nun "kardeşlik" ve "dayanışma" kültürü bugüne ışık tutacak - Son Dakika
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