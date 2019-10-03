Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun lezzetleri 14 Burda'da sergilenecek
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Anadolu'nun lezzetleri 14 Burda'da sergilenecek

1 saat önce

Bolu'da, 14 Burda AVM'de kurulacak 'Yöresel Pazar'da, 10 gün boyunca Anadolu'nun tüm lezzetleri sergilenecek.

Anadolu'nun lezzetleri 14 Burda'da sergilenecek, System.String[]

Bolu'da, 14 Burda AVM'de kurulacak 'Yöresel Pazar'da, 10 gün boyunca Anadolu'nun tüm lezzetleri sergilenecek.


Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleriyle buluşturacak. 3 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında kurulacak olan 'Yöresel Pazar'a tüm ziyaretçilerini davet eden 14 Burda AVM, Anadolu'nun dört bir yanından gelen, birbirinden farklı lezzetleri bir arada bulunabilecek Yöresel Ürünler Pazar'ında lezzetleri ve ürünleri keşfetmeye bekliyor. - BOLU

D-100 Karayolu, Paşaköy, Bolu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:51 Kaynak: İHA
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