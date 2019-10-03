Anadolu'nun lezzetleri 14 Burda'da sergilenecek

Bolu'da, 14 Burda AVM'de kurulacak 'Yöresel Pazar'da, 10 gün boyunca Anadolu'nun tüm lezzetleri sergilenecek.



Bolu'da, D-100 Karayolu Paşaköy mevkiinde kurulan Esas 14 Burda Alışveriş Merkezi, ziyaretçilerini Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleriyle buluşturacak. 3 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında kurulacak olan 'Yöresel Pazar'a tüm ziyaretçilerini davet eden 14 Burda AVM, Anadolu'nun dört bir yanından gelen, birbirinden farklı lezzetleri bir arada bulunabilecek Yöresel Ürünler Pazar'ında lezzetleri ve ürünleri keşfetmeye bekliyor. - BOLU