Anadolu'nun manevi ziyaretgahı "Somuncu Baba Külliyesi" beyaza büründü - Son Dakika

Malatya'nın Darende ilçesindeki "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu külliye, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Somuncu Baba Külliyesi'nde "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camii, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz da kar yağışı sonrasında beyaz örtüyle kaplandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından 1990-2000 ve 2009-2013 yılları arasında restore ettirilen külliyenin karla kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

2013'te yaptırılan Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin hakim olduğu Yeni Cami ise ahşap süslemeli, yıldız desenli tavanı ve ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. Kar yağışı ile külliyeye gelen ziyaretçiler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri bir arada yaşıyor.

Külliye içerisindeki manevi mekanları ziyaret edenler, doğal güzelliklere de hayran kalıyor. Külliyeyi de içerisine alan Tohma Kanyonu'nu görme fırsatı bulan ziyaretçiler, aynı zamanda beyaza bürünen tarihi yapının fotoğraf ve videosunu çekiyor.

Bu arada, ilçedeki kar kalınlığı yaklaşık bir metreye ulaştı.