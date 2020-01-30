Anadolu'nun nazar boncuğu adeta gözden kayboldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu'nun nazar boncuğu adeta gözden kayboldu - Son Dakika

Anadolu'nun nazar boncuğu adeta gözden kayboldu

6 saat önce

Sivas'ın Zara ilçesinde Turkuaz rengi ile dikkat çeken Kızılçan gölü, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle adeta gözden kayboldu.

Sivas'ın Zara ilçesinde Turkuaz rengi ile dikkat çeken Kızılçan gölü, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle adeta gözden kayboldu.

Zara ilçesine bağlı Canova köyüne 2 kilometre mesafede, yaklaşık 100 metrelik bir çukurda yer alan Kızılçan gölü, Turkuaz rengi ile Anadolu'nun nazar boncuğu olarak adlandırılıyor. Sivas'ın en büyük krater göllerinden birisi olan Kızılçan gölü, farklı coğrafi yapısı ve rengi ile görenleri büyülerken şu günlerde göl adeta görülmez oldu. Göl, bulunduğu bölgede sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle tamamen buz tuttu, buz tutan gölün yüzeyi ise karla kaplandı. Turkuaz renkli gölün 5 ay önceki görüntüsünden eser kalmadı.

GÖLÜN ÜZERİNDE YÜRÜDÜ

Canova köyü sakini Ali Toprak, ilk kez gölün üzerinde yürüme fırsatı bulduğunu belirterek, "Kızılçan gölünün tam ortasındayız, buzun üzerindeyiz. Beklide 25-30 santimlik bir buz tabakası var. İnsanları kaldıracak seviyede bir buz. Burası eksi 25-30'ları bulan bir soğuklukta buz tutuyor. Bahar güzel, kışın ayrı bir güzelliği var. İnsanların gelip görmesini tavsiye ediyorum ama doğaya zarar vermediği sürece. Gelip piknik yaptıklarında atıklarını bırakmadıkları sürece. Burada çift kale maçta yapılabilir. Uzak noktalardan duyarak gelen çok insan var. İnsanlar burayı görüp geçmesi lazım öyle değerlendirmeleri gerek" dedi.

(Onur Erden - Seda Özel/İHA)

Anadolu'nun nazar boncuğu adeta gözden kayboldu

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:05 Kaynak: İHA
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