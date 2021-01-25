Anadolu'nun peynir kültürü uluslararası platformda 50 bin kişiye anlatıldı - Son Dakika

Anadolu'nun peynir kültürü uluslararası platformda 50 bin kişiye anlatıldı

25.01.2021 16:21
Anadolu'nun peynir kültürü uluslararası platformda 50 bin kişiye anlatıldı, System.String[]

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Tarım Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Peynir Atölyesi" eğitim çalışmasına, yerli ve yabancı 50 bin kişi katıldı.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Tarım Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Peynir Atölyesi" eğitim çalışmasına, yerli ve yabancı 50 bin kişi katıldı.

Borsa'dan yapılan açıklamaya göre, antik çağlardan bugüne kadar peynirin yapımı, Anadolu'nun peynir kültürü ve çeşitlerine ilişkin bilgilerin paylaşıldığı eğitim çalışması, bir ay sürdü.

Öğrencilerden akademisyenlere, ev hanımlarından iş insanlarına, güvenlik görevlisinden çobana kadar geniş bir kitlenin katıldığı Peynir Atölyesi, 50 bin kişiye ulaştı. Atölyede Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD ve İsviçre'den de katılımcılar yer aldı.

"50 bin kişiye ulaşmak büyük bir başarı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATB Başkanı Ali Çandır, salgın döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programının başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Eğitmenlere ve emeği geçenlere teşekkür eden Çandır, "Bir ayda 50 bin kişiye ulaşmak büyük bir başarı." ifadesini kullandı.

Yöresel Ürünler Fuarı'nın da coğrafi işaretli ürünleri ve Anadolu'nun peynir zenginliğini gün yüzüne çıkardığını ifade eden Çandır, yaptıkları çalışmalarla yöresel ürünlerin farkındalığını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca da eğitime katılanların yüzde 90'ının kendi peyniri yaptığını kaydetti.

Eğitimler sayesinde coğrafi işaretli peynir tüketmeye yönelik farkındalık oluştuğunu bildiren Karaca, katılımcıların yüzde 99'unun yeni eğitimlere katılmak istediğini belirttiğini aktardı.

Eğitimin sonunda sınava tabi tutulan katılımcılar arasında başarılı olanlara belge verildi.

İsviçre, Ticaret, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'nun peynir kültürü uluslararası platformda 50 bin kişiye anlatıldı - Son Dakika


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