Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi - Son Dakika

Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi

13 dakika önce

DÜNYADA doğal popülasyonu sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde devam eden, 54 yıl önce sadece 7 tane kalan alageyiklerin sayısı, yapılan çalışmalar sayesinde 500'ü buldu.

Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi, System.String[]

DÜNYADA doğal popülasyonu sadece Antalya'nın Düzlerçamı bölgesinde devam eden, 54 yıl önce sadece 7 tane kalan alageyiklerin sayısı, yapılan çalışmalar sayesinde 500'ü buldu. Bazıları neslinin tamamen yok olduğu Aydın, Muğla, Manavgat'ta doğal yaşam alanlarına bırakılan ve kamerayla takip edilen alageyikleri vurmanın cezası ise 90 bin lira.

Anadolu topraklarına özgü endemik bir tür olan alageyiğin dünyada doğal popülasyonunun devam ettiği tek yer Antalya'nın Düzlerçamı bölgesi. Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürlüğü bünyesinde, nesli tehlike altındaki türler arasında bulunan alageyiğin popülasyonunun artırılması için yarım asrı aşkın süredir devam eden bir proje bulunuyor. 1966 yılında 29 bin hektarlık Düzlerçamı ormanlık alanında, sadece 7 tane kalan alageyik için 35 hektarda Eşenadası Alageyik Üreme İstasyonu kuruldu.

NESLİ KRİTİK TEHLİKEDE

Alageyik sayısının artmasıyla istasyon da yıllar içinde genişletilerek, bugün 430 hektarı tel örgüyle çevrili, toplam 521 hektara ulaştı. Nesli kritik tehlike altında ve avlanması kesinlikle yasak olan alageyikler, yıllar içinde hem Düzlerçamı ormanında, hem de orman içindeki istasyonda çoğaldı. Alageyiklerden bazıları, tamamen yok olduğu doğal alanları Aydın Dilek Yarımadası Milli Parkı, Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve geçen hafta da Manavgat Kapan bölgesine bırakıldı.

İSTASYONDA 112 BİREY

DKMP 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, 1966'da 7 birey kalan alageyiklerin Türkiye'deki toplam nüfusunun, 54 yıllık çalışmalar sonunda 500 bireye yükseldiğini söyledi. Rıza Kamil, alageyiklerin orijininin, Antalya'dan Türkiye ve Avrupa'ya yayıldığını aktardı. Kamil, şu an istasyondaki birey sayısının, 112 olduğunu kaydetti. Kamil, 112 bireyin yetişkin olan 42'sinin erkek, 47'sinin dişi olduğunu, diğerlerinin 1 yaş üzerinde 6 erkek, 5 dişi ve 0-1 yaş aralığında 12 yavrudan oluştuğunu söyledi.

AYDIN VE MUĞLA'DA YENİDEN HAYAT BULDU

DKMP uzmanları ve üniversitelerin, alageyiklerin daha önceki doğal yaşam alanlarının tespiti yönünde güçlü bir çalışma yürüttüğünü belirten Kamil, bu kapsamda Aydın Dilek Yarımadası'na 22, Muğla-Köyceğiz'e 16 ve Antalya Manavgat'ta 10 olmak üzere belirlenen doğal yaşam alanlarına alageyiklerin bırakıldığını açıkladı.

MANAVGAT'TA 30 BİREY OLACAK

Kamil, bu yılki programda ilk planda geçen hafta 10 erkek bireyin yerleştirildiği Manavgat'a 20 alageyik daha bırakılacağını, böylelikle 15'er erkek ve dişi alageyik bireyin, Manavgat'ta doğal yaşam alanında yeniden hayat bulacağını dile getirdi. Kamil, bu çalışmalarda alageyiğin beslenmesi ve yaşanmasına uygun habitatları taşıyan alanların seçildiğini de söyledi.

KAMERALARLA TAKİP

Üreme istasyonunda alageyiklerin beslenmesi için yulaf, fiğ, burçak gibi bitkilerin yetiştirildiğini de anlatan Kamil, "Burada beslenme noktaları var ve alıştırmak için ot ve yem bırakıyoruz. Buralara kurulu kameralar ile de izleyebiliyoruz. Fiziksel olarak herhangi bir yaralanma veya hasta olanlara müdahale edilebiliyor. Ayrıca yaşam sahaları içine meyve ağaçları da dikiliyor. İstasyon ve Düzlerçamı ormanındaki toplam popülasyon 400'ün üzerinde, Aydın, Muğla ve Manavgat ile birlikte de 500 civarında alageyik var" dedi.

YABAN HAYATI ÇOK ZENGİN

Bazı alageyiklere uydu verici takılarak yaşam biçimlerinin izlendiğini ve bilimsel veriler elde edildiğini de anlatan Kamil, her yıl bölgedeki yaban hayatı envanterinin çıkarıldığını söyledi. Kamil, "İstasyonda her yer kameralı sistemle donatıldı. 7-24 sahada çalışmalar devam ediyor. Antalya'nın simgesi olan alageyiği gelecek kuşaklara sağlıklı bireyler olarak aktarmanın gayreti içindeyiz. Bölge alageyik dışında yaban keçisi, vaşak, karakulak, domuz, çakal, yaban kedisi, saz kedisi, kurt bulunan çok zengin bir saha. Alanda su sıkıntısı da yok, içerisinde dereler var" diye konuştu.

AVLAMANIN CEZASI 90 BİN LİRA

Alageyiklerin nesli tehlikede ve koruma altında bir tür olduğuna dikkat çeken Rıza Kamil, "Av izni yok, av turizmine konu değil. Bir birey vurulduğunda 84 bin lira tazminat cezası var, 3 bin liraya kadar da idari yaptırım kararı var. Dolayısıyla bir alageyiğin kaçak olarak avlanması sonucunda 90 bin liraya varan para cezasıyla karşılaşmak mümkün. Bölgedeki insanlarımız da duyarlı. Şu ana kadar alageyikle ilgili kaçak bir faaliyet gözlemlemedik" dedi.


Düzlerçamı, Manavgat, Antalya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 08:13 Kaynak: DHA


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