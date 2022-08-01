Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne hazırlanıyor - Son Dakika
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Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne hazırlanıyor

01.08.2022 11:10
Ahlat, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümüne hazırlanıyor

"Anadolu'nun tapusu" ve Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılının, şanlı zaferin ruhuna uygun şekilde kutlanması hedefleniyor.

"Anadolu'nun tapusu" ve Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı olarak nitelendirilen Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Malazgirt Zaferi'nin 951. yılının, şanlı zaferin ruhuna uygun şekilde kutlanması hedefleniyor.

Urartulardan Osmanlı'ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, tarihi yapıları ve doğal güzelleriyle öne çıkan Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar yapılıyor.

Ahlat, yetiştirdiği ilim, din, kültür, sanat adamları ve mutasavvıflarıyla Afganistan'ın Belh ve Özbekistan'ın Buhara şehirleriyle birlikte dünyadaki üç "Kubbet-ül İslam"dan biri olarak anılıyor.

"Sakin şehir" unvanı da alan Ahlat'ta, Malazgirt ruhunun yaşatılması için 24-26 Ağustos'ta okçuluk, atlı okçuluk, geleneksel oyunlar, güreş, mehter takımı gösterisi, el sanatları sergisi gibi birçok etkinliğin yapılması planlanıyor.

Ahlat'ın Çarho mevkisinde, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu 150 bin metrekare büyüklüğündeki Millet Bahçesi'nde yapılacak etkinliklere yurdun dört bir yanından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Geçen yıl köprüler, 50 dükkan, 1'i han olmak üzere 50 çadır, mescit, miting, sosyal donatı, güreş, hipodrom, atlı okçuluk, okçuluk, cirit, çocuk oyun alanları ve helikopter pistleri inşa edilen ve 80 bin metrekare yeşil alan oluşturularak 5 bin fidan dikilen Millet Bahçesi'nde, zaferin yıl dönümü etkinliklerinin daha renkli yapılması için planlamalar yapılıyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, 24-26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te yapılacak kutlamalar için başlatılan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde bu yıl devletin bütün kademelerini ilçede ağırlama imkanı bulacaklarını aktaran Çoban, "Ahlat'taki hazırlıklarımız sadece Millet Bahçemiz ve miting alanımızla ilgili değil aynı zamanda bu yıl Devlet Konukevlerimizi de tamamlamak durumundayız. Cumhurbaşkanımızı, MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi, bakanlarımızı, kuvvet komutanlarımızı ve dış misyon şeflerini Ahlat'ta ağırlayacağız." diye konuştu.

Okçular Vakfı ile yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Çoban, Ahlat ve Malazgirt'te de hazırlıkların devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin milli birlik ve bütünlük günü olarak kabul edebilecek büyük zaferin Anadolu'yu yurt yapma özelliği taşıdığının altını çizen Çoban, "Bu zaferin ve Sultan Alparslan'ın tüm anısını milletimizin yaşatacağını görüyoruz ve öyle devam ediyoruz. Bu kutlamalar milli hafızamızın yeniden şahlanışı ve canlanışıdır. Tüm Türkiye'yi bu cennet bahçesine, güzide alana, tarihi misyonun hayat bulacağı ve canlanacağı yere bekliyoruz. Sultan Alparslan Otağı'ndan tüm Türkiye'ye davetimizi yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Bitlis, Güncel, Son Dakika

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