Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı

09.05.2022 23:18

Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), şef Ali Açıkgül, Anadolu'nun unutulmuş tatlarını meraklıların beğenisine sundu.

Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), şef Ali Açıkgül, Anadolu'nun unutulmuş tatlarını meraklıların beğenisine sundu.

Açıkgül, Londra YEE'nin düzenlediği "Londra El Sanatları Haftası" kapsamında "Anadolu Mutfağı" temasıyla hazırlanan programda, Malatya'ya ait unutulmuş lezzetlerden reyhan ve zahter şerbeti, kiraz yaprağı sarması ve yöresel bastık kavurması yaptı.

Malatyalı şef Açıkgül, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte Anadolu'da zor şartlarda çok az ürünle yapılan yemekleri Londra'da tanıttığını anlattı.

Açıkgül, "Yemeklerde şu ön plana çıkıyor; dünyada bu kadar aç insan varken, bir o kadar da israf var. Geçmişte Anadolu'daki atalarımız, bir kuru ekmeği bile israf etmeden bir yemeğe çevirme modeli yapmış. Ben de bugün bunu göstermeye çalıştım." ifadesini kullandı.

"Dünyada aç insan kalmasın, sıfır atık olsun ve israf olmasın"

Az sayıda ürünle yaptığı yemekleri hazırlarken en büyük amacının "sıfır atık" olduğunu, bir yaprağı bile değerlendirdiğini söyleyen Açıkgül, "Şunu vurgulamak istiyoruz ki; dünyada aç insan kalmasın, sıfır atık olsun ve israf olmasın." dedi.

Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş da Kültür ve Turizm Bakanlığının, geçen yıl 21-27 Mayıs'ı "Türk Mutfağı Haftası" ilan etmesi dolayısıyla "Londra El Sanatları Haftası" kapsamında daha çok Türk mutfağına vurgu yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz de bunu fırsat bilerek Londra El Sanatları Haftası'nda Türk mutfağı üzerine yoğunlaştık. Bu haftayı, Türk mutfağını tanıtmak için bir araç olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda bu haftada sıfır atık konusunu ele aldık. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi) Emine Hanım'ın özellikle yürüttüğü bir projenin parçası olarak Türk mutfağının sıfır atığı nasıl uygulamaya geçirdiğini bu şekilde anlatmaya çalıştık."

Davetliler, etkinliğin sonunda şef Açıkgül'ün yaptığı yemeklerden tattı.

Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı
Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı
Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı
Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı

YORUMLAR
500
Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi Yunus Emre Enstitüsü Bosna Hersek'te Türkçe yarışması düzenledi Eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi Eskişehir Yunus Emre Kitap Günleri'ne Yoğun İlgi Berkin Elvan'ın Annesi Gülsüm Elvan: Denizler Nasıl Unutulmadıysa Bizim Çocuklarımız da Unutulmadı Berkin Elvan'ın Annesi Gülsüm Elvan: Denizler Nasıl Unutulmadıysa Bizim Çocuklarımız da Unutulmadı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:22 İran nükleer anlaşmayı imzalamaya hazır! Tek şartları ABD'nin yaptırım zararlarını karşılaması
22:58 Ülkemizde 9 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi hayatını kaybetti, bin 542 yeni vaka tespit edildi
22:35 Bir dönemin fenomen çocuğu Çitos Efe'nin son hali sevenlerini şaşırttı
22:31 Sağlık sorunları engel oldu! 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak
22:27 MHP'li başkandan CHP milletvekiline "kılıçlı" Soylu mesajı
22:16 Antalyaspor, Konyaspor ile olan karşılaşmasında yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı!
22:09 VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup etti!
21:52 Özdağ'dan Bakan Soylu'ya sert sözler: Benim öğrencim olan bürokratları bakanlıktan atmaya başlamış
21:05 Portekiz basını açıkladı! Fenerbahçe'nin yeni direktörü Jorge Jesus oldu
20:31 Erdoğan'dan ev almayı düşünenlere: 3 ayrı paketi hizmete sunuyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 23:55:20. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement