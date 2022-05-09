Anadolu'nun unutulmuş lezzetleri Londra Yunus Emre Enstitüsünde tanıtıldı - Son Dakika

Londra Yunus Emre Enstitüsünde (YEE), şef Ali Açıkgül, Anadolu'nun unutulmuş tatlarını meraklıların beğenisine sundu.

Açıkgül, Londra YEE'nin düzenlediği "Londra El Sanatları Haftası" kapsamında "Anadolu Mutfağı" temasıyla hazırlanan programda, Malatya'ya ait unutulmuş lezzetlerden reyhan ve zahter şerbeti, kiraz yaprağı sarması ve yöresel bastık kavurması yaptı.

Malatyalı şef Açıkgül, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte Anadolu'da zor şartlarda çok az ürünle yapılan yemekleri Londra'da tanıttığını anlattı.

Açıkgül, "Yemeklerde şu ön plana çıkıyor; dünyada bu kadar aç insan varken, bir o kadar da israf var. Geçmişte Anadolu'daki atalarımız, bir kuru ekmeği bile israf etmeden bir yemeğe çevirme modeli yapmış. Ben de bugün bunu göstermeye çalıştım." ifadesini kullandı.

"Dünyada aç insan kalmasın, sıfır atık olsun ve israf olmasın"

Az sayıda ürünle yaptığı yemekleri hazırlarken en büyük amacının "sıfır atık" olduğunu, bir yaprağı bile değerlendirdiğini söyleyen Açıkgül, "Şunu vurgulamak istiyoruz ki; dünyada aç insan kalmasın, sıfır atık olsun ve israf olmasın." dedi.

Londra YEE Müdürü Mehmet Karakuş da Kültür ve Turizm Bakanlığının, geçen yıl 21-27 Mayıs'ı "Türk Mutfağı Haftası" ilan etmesi dolayısıyla "Londra El Sanatları Haftası" kapsamında daha çok Türk mutfağına vurgu yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz de bunu fırsat bilerek Londra El Sanatları Haftası'nda Türk mutfağı üzerine yoğunlaştık. Bu haftayı, Türk mutfağını tanıtmak için bir araç olarak kullanıyoruz. Aynı zamanda bu haftada sıfır atık konusunu ele aldık. (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi) Emine Hanım'ın özellikle yürüttüğü bir projenin parçası olarak Türk mutfağının sıfır atığı nasıl uygulamaya geçirdiğini bu şekilde anlatmaya çalıştık."

Davetliler, etkinliğin sonunda şef Açıkgül'ün yaptığı yemeklerden tattı.