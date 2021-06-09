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"Anadolu'nun Yıldızı" sönüyor - Son Dakika

"Anadolu'nun Yıldızı" sönüyor

09.06.2021 09:52

- "Anadolu'nun Yıldızı" sönüyor Eskişehirspor adım adım kapanmaya ilerliyor Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri: "Camia bu işlerden yoruldu" Eskişehirspor taraftar grubu Altes Tribün Lideri Erkan Koca: "Başkan adayı çıkartamazsak maalesef kayyum sürecine geçilecek"...

- "Anadolu'nun Yıldızı" sönüyor

Eskişehirspor adım adım kapanmaya ilerliyor

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri:

"Camia bu işlerden yoruldu"

Eskişehirspor taraftar grubu Altes Tribün Lideri Erkan Koca:

"Başkan adayı çıkartamazsak maalesef kayyum sürecine geçilecek"

ESKİŞEHİR - Yıllarca 'Anadolu'nun Yıldızı' olarak anılan Eskişehirspor'da altından kalkılamayan borçlar ve yönetim krizi, kulübü kapanmaya götürüyor.

Kurulduğu tarihten itibaren Türkiye'de ve Avrupa'da önemli başarılara imza atan Eskişehirspor, son birkaç yıldır milyonlarca liralık borçlarla boğuşurken, başka bir krizle daha karşı karşıya kaldı. TFF 1. Lig'i yalnızca 1 galibiyetle tamamlayan ve küme düşen siyah kırmızılı ekipte, geçen hafta yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul salt çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmişti. 11 Haziran Cuma günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek genel kurulda, henüz kimse başkanlığa adaylığını açıklamadı. Mali krizin yanında bir başkan adayı olmayışı, siyah kırmızılı camianın akıbeti konusunda endişelere yol açtı. Genel kurul sonrası başkan seçilememesi durumunda divan kurulu yönetimi geçici süreliğine devralacak. Gerekli süre içerisinde de bir başkan adayı olmaması halinde kulübe kayyum atanması bekleniyor.

"Camia bu işlerden yoruldu"

Eskişehirspor camiasının yıllardır aşamadığı borçlar nedeniyle direncinin kırıldığını ve alacaklı sporcuların da paralarını alabilmesi için kulübe destek olması gerektiğini belirten Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, "İnsanların direnci büyük derecede kırılmış durumda. Mevcut yönetimler elinden geleni yapıyor ama para olmadığı zaman bunu aşamayız. Camia da yoruldu bu işlerden. Alacaklı sporcuların durumun vahametini anlaması lazım artık. Bizler Eskişehirspor yaşasın, sonuna kadar arkasında olalım diyen insanlarız. Bu arma için mücadele eden insanlar varken Gaziantep ve kulüpler gibi kapanıp gitmesinler. Kendi alacakları da baki kalsın. Anadolu futbolunun öncüsü, Anadolu yıldızı payesini almış tek kulüp. Bugün Eskişehirspor denilince sadece Eskişehir'in takımı değildir bu. Bütün şehirlere gittiğiniz zaman Eskişehirsporlu insanları görürsünüz" ifadelerini kullandı.

"Alacaklılar imza vermezse lige eksi 30 puanla başlayacağız"

Genel kurul sonrası transfer tahtası açılmazsa Eskişehirspor'un TFF 2. Lig'e eksi 30 puanla başlayacağını vurgulayan Diri, "İyi bir divan heyeti oluşturarak alacaklılardan imza toplamayıp transferi açmaya çalışacağız. Eğer imza vermezseler zaten lige eksi 30 puanla başlayacağız. TFF'ye Esame listesi veremeyiz, çünkü elimizde kadro yok. Lisans da çıkartamıyoruz, alt yapıya transfer de yapamıyoruz. Böyle giderse kayyum kulübü kapatır, alacaklılar da mahkemeye gider. Dernekler Kanunu'nda hiçbir hak talep edemezler. Taraftar olarak bizim ödeyebileceğimiz bir para yok. Biz onların parası ödensin diye takımı Süper Lig'e çıkartmaya çalışırız. Bizler paralarını silin de demiyoruz ama imkan verin de ödeyelim" şeklinde konuştu.

"Eskişehirspor tarihinin en kötü günlerini yaşıyor"

Kulübün tarihinin en kötü günlerini yaşadığına ve kapanma noktasına geldiğine değinen Eskişehirspor taraftar grubu Altes Tribün Lideri Erkan Koca, "Eskişehirspor oldukça kötü bir durumda. Son 5 yıldır bu kötü durumlarla uğraşıyoruz. Eskişehirspor tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Bu girdaptan çıkmak için tüm şehrin mücadele etmesi gerekiyor. Bu kulüp Eskişehir'in en büyük markası. Bu yüzden kimse duyarsızlık göstermemelidir. Bu şekilde devam edersek maalesef ki bu ligden de düşeceğiz. Üzülerek söylüyorum ki Eskişehirspor kapanma noktasına gidecek. Şehrin ruhunu bir yerde toplayıp, bu takımı birkaç yıl içerisinde Süper Lig'e çıkartmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Başkan adayı çıkartamazsak maalesef kayyum sürecine geçilecek"

Kulübe kayyum atanması durumunda kapanma sürecinin başlayacağının altını çizen Koca, "Bu mevcut başkanla olabilecek bir durum değil. Bir üst lige çıkmak istiyorsak bütün şehrin birlik olup, güzel bir başkan çıkartmak gerekiyor. 25-30 milyon lira bir sezon para harcamak gerekiyor. Cebinden harcasın demiyoruz. Kaynaklarla, sponsorlarla ve belediyelerle bu işi halletmek gerekiyor. Bence aday çıkmayacak ve divan kurulu bu işin üstesinden gelmeye çalışacak. Bundan sonraki süreçte de başkan adayı çıkartamazsak maalesef ki kayyum sürecine geçilecek. Bazı arkadaşlar kayyumun borç ödeyeceğini düşünüyor ama öyle bir şey yok. Kayyum Eskişehirspor'un kapanışını başlatır. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. Yoksa kötü günler bizi bekliyor. Eskişehirspor'un kapanışa doğru sürüklenme süreci başlamıştır diye düşünüyorum" dedi.

Anadolu'nun Yıldızı sönüyor
Anadolu'nun Yıldızı sönüyor
Anadolu'nun Yıldızı sönüyor
Anadolu'nun Yıldızı sönüyor
Anadolu'nun Yıldızı sönüyor
Anadolu'nun Yıldızı sönüyor
Anadolu'nun Yıldızı sönüyor
Anadolu'nun Yıldızı sönüyor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Kayyum, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Anadolu'nun Yıldızı' sönüyor - Son Dakika Spor


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