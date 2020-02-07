Anadolu'nun yöresel tatları İstMarina AVM'de - Son Dakika

Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yöresel lezzetlerini, damak tadını önemseyenlerin beğenisine sunan İstMarina AVM, enfes ürünlerin sergilendiği Doğal Üretici Pazarı'na ev sahipliği yapıyor.

İstMarina AVM açıklamasına göre, moda, eğlence ve lezzeti denize nazır konumda sunan İstMarina Alışveriş Merkezi, sosyal ve kültürel aktiviteleriyle her yaştan ziyaretçisine keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor.

Erzincan'dan Çanakkale'ye, Trabzon'dan Kars'a, Artvin'den Malatya'ya kadar Anadolu'nun enfes lezzetlerini Doğal Üretici Pazarı'nda bir araya getiren İstMarina AVM, 9 Şubat'a kadar geleneksel tatları gurmelerle buluşturmaya devam edecek.



İhtişamlı sofraları taçlandıran enfes ürünler, birbirinden güzel yemekleri süsleyen baharatlar ve tadına doyulmaz meşhur tatlıların yer aldığı pazarda sunulan sayısız lezzet, Türkiye'nin kadim coğrafyalarından gelerek İstanbul'un göbeğinde sergileniyor. Gurmelerin beğenisine sunulan Doğal Üretici Pazarı, geleneksel lezzet tutkunlarını bekliyor.



200 TL alışverişe Audı Q2 kazanma şansı İstMarina AVM'de



Açıklamada verilen bilgilere göre, kazançlı alışveriş fırsatını bu yıl da Audi Q2 ile taçlandıran İstMarina AVM'de yer alan mağazalardan 200 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, çekilişle son model Audi Q2 marka otomobil kazanma şansı yakalıyor. 15 Mart 2020'ye kadar devam edecek olan kampanya süresince belirtilen tutarda alışveriş yapıp fiş ve faturalarını AVM içerisindeki kampanya stantlarına ibraz ederek onaylatan ziyaretçilerden, çekiliş sonunda bir talihli Audi Q2 otomobilin sahibi olurken, üçer kişi iPhone XS ve Samsung 4K UHD TV kazanma şansı yakalayacak.