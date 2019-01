Anadolu'nun Yüce Dağı" 370 Binden Fazla Ziyaretçi Ağırladı

BİLAL KAHYAOĞLU - "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz 'a geçen yıl 370 bin 596 ziyaretçi geldi."Ilgaz, Anadolu'nun sen yüce bir dağısın/Baharda yeryüzünde o cennetin bağısın/Yalçın kayalıkların göklere yükseliyor/Senin dumanlı başın bulutları deliyor" sözleriyle şarkılara konu olan Batı Karadeniz 'in en yüksek dağı Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kastamonu ile Çankırı sınırlarındaki Ilgaz Dağı İstanbul ve Ankara başta olmak üzere ülkenin pek çok kentinden kayakseverleri ağırlıyor.Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.Ilgaz Dağı Kayak Merkezi 'nde uzunlukları 660 metre ile 1400 metre arasında değişen 4 pist bulunuyor.Dağın Kastamonu ve Çankırı tarafında bulunan iki telesiyej, zirvedeki il sınırında buluşuyor. Ziyaretçiler, telesiyejle Ilgaz'ın muhteşem manzarası eşliğinde dağın bir yamacından diğer yamacına gidebiliyor.Kış tatilini Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirebiliyor.Eşsiz manzarasıyla özellikle kış aylarında kartpostallık görüntüler oluşturan Ilgaz, doğaseverlerin uğrak yerleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin 2017 yılında 241 bin 62 olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 129 bin 534 artarak 370 bin 596'a ulaştı. Ilgaz Dağı'ndaki 4 otelde 2017 yılında 195 bin 209 kişi konaklarken, bu sayı geçen yıl 287 bin 384'e çıktı.Yaklaşık 1500 yatak kapasitesi bulunan Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yenilenen tesisleri, her yaştan ve her düzeyden kayaksevere hitap eden pistleri ve çeşitli aktiviteleriyle yıllardır tatilcilerin gözdesi durumunda."Tatil için gelinebilecek çok ideal bir yer" Antalya 'dan gelen Hüseyin Altıntaş , AA muhabirine, Ilgaz Dağı'nın çok güzel bir atmosferi bulunduğunu söyledi. Yeni yerler görmenin, yeni insanlar tanımanın güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Altıntaş, "Burası mükemmel bir yer. Ağaçlar beyaz gelinliğini giymiş genç bir kıza benziyor. Her yer karlarla kaplı." dedi.Selami Yaman ise İstanbul'dan geldiğini belirterek "Ilgaz'a bu ikinci gelişim. İlk defa geçen yıl gelmiştim. Harika bir doğası var. Kar muhteşem. Tatil için gelinebilecek çok ideal bir yer. Çok keyif aldık. Kayak için de çok uygun. Gelmek isteyenlere tavsiye ederiz." diye konuştu. Murat Uğurlu da çocukluktan beri Ilgaz'ı çok sevdiğini, doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu aktararak "Ilgaz kışın zaten güzel ama yazları da görülmeye değer. Yazları havasının temizliği, sunduğu manzarada harika." değerlendirmesini yaptı.